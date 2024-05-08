電信合併案超頻頻譜6月30日繳回 NCC：遠傳已繳回

台灣兩宗電信合併案已在去年底完成，由於先前NCC（國家通訊傳播委員會）希望台灣大哥大、遠傳電信在合併台灣之星、亞太電信之後，能於今年6月30日繳回超頻頻譜；NCC副主委暨發言人翁柏宗今（8）日指出，遠傳已在3月底、4月初將超出的頻譜繳還給數位部，也有來申請網路設置計畫變更，至於另外一家業者期限則是到6月30日，目前尚未到最後期限。

翁柏宗指出，由於電信頻率目前是由數位部管理，也因此，遠傳是將頻譜繳還給數位部，再由數位部會NCC；比較特別的是，亞太電信之前跟中華電信共用3G語音，偏鄉部分也有和台灣大、中華電信合作漫遊，而這次合併之後，遠傳已將超頻頻譜繳回到數位部，偏鄉漫遊狀況也已經改正，並來更改網路設置計畫。

翁柏宗表示，目前比較關心的是消費者權益，電信合併案剛啟動時，用戶申訴相對較多，目前已經進入穩定狀態；另一家電信業者，基地台需要整併，尤其，設備不相同、頻率不相近，會有不同工法、程序，確實是需要一點時間。