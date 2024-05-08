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圓剛發表全方位直播多元解決方案 提供一站式軟硬體整合

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）8日舉辦「全方位直播解決方案體驗日」，以「多元直播解決方案」為主題，推出一系列全新軟硬體產品，涵蓋企業、教育及商業直播等多元領域。圓剛透過一站式的軟硬體整合為實況主、創作者與直播帶貨業者提供優質的直播體驗。

同時以創新的無線收音技術解決視訊會議音訊不清晰、不穩定、雜音多的痛點，將高品質的影音設備無縫整合提供遠端與現場更佳體驗；消費端則以強大的HDMI 2.1電競實力，引領遊戲直播新紀元。

圓剛表示，此次發表會重點分為三大主題「直播大師Streaming Center」、「遊戲直播新紀元：HDMI 2.1」及「全方位會議視訊解決方案」。針對企業、教育、商業領域直播的客戶，圓剛新推出專為DSLR相機直播調校的 GC535 STREAMER ULTRA 2.1影像擷取盒、及 GC531 STREAMER ULTRA 4K影像擷取盒，搭配「直播大師Streaming Center」軟體，推出一站式軟硬體整合直播解決方案，讓直播過程更簡易流暢。

在遊戲直播場景，圓剛發表支援HDMI 2.1的GC571頂級擷取卡及GC553G2擷取盒，專為現代玩家而設計。支援最高4K144及240Hz更新率，和1080p HDR/VRR高達360Hz的頂級更新率，帶來超高解析度與流暢體驗，讓玩家無論是PC遊戲或次世代主機遊戲，都能獲得前所未有的視覺饗宴。

針對中小型會議室視訊會議解決方案，圓剛推出AW111 一對二無線收音麥克風組，搭配Mingle Bar PA511D多功能視訊會議系統，大幅擴展無線音訊收音範圍，非常適合10人以下的會議空間。

圓剛表示，AW111一對二無線收音麥克風組可任意擺放會議桌上，360°全方位收音、搭配圓剛AI降噪技術，確保每個聲音都能清楚被聽見。無線設備的配置除減少雜線，免除繁瑣佈線作業及費用，現場會議更整潔有序，提升會議品質和效率。

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