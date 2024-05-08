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「這間公司」異軍突起超越台積電 成新鮮人最嚮往工作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
年後新鮮人最愛職缺。 圖／面試趣提供
年後新鮮人最愛職缺。 圖／面試趣提供

今年的年後求職期延長，不只企業在搶人才，求職者也在面試好企業。究竟初出茅廬的新鮮人，都往哪個方向找工作呢？根據《面試趣》統計，年後至4月中旬，面試心得最多的行業為「軟體網路業」，共計 61,172 次。而跌破眾人眼鏡的是，《面試趣》年後吸引最多新鮮人提供面試心得的企業職缺，則是異軍突起的線上英語家教平台 Amazing Talker 的全方位儲備型 MA。

Amazing Talker 從 2020 年開始打入年輕族群，邀請阿滴、滴妹代言，YouTube 頻道輕鬆活潑，嘉賓包括明星、網紅、運動員，其中一位主持人 Eko 更因為外型近似吸血鬼，顛覆傳統講師形象而引起熱議，親切的品牌形象也讓服務知名度及討論度提升不少。

即使形象年輕、新鮮人蜂擁投履歷，但公司難以擠進，必須過五關斬六將。《面試趣》使用者分享，面試一共有三輪，分別與 HR、HR 主管、CEO 面試。MA 必須了解公司核心價值，並通過 SEO 限時測驗，考驗實力和對公司的認同，未進入下一輪會收到感謝信。相較老牌線上教學平台 TutorABC 穩扎穩打、跟一般公司差異不大的面試過程，Amazing Talker 的面試可說是充滿變化球。

至於站上面試心得數排名第二至五名的職缺，則分別為群暉的 Product Specialist（產品專員）、台積電的 IT 工程師、群暉的 Account Manager（客戶經理），以及飛輪電商的 Amazon Project Assistant（亞馬遜企劃助理）。

群暉是國內軟體公司龍頭，歡迎畢業生投遞履歷，入職後亦提供扎實的訓練，因此是許多新鮮人磨練的首選。根據《面試趣》資料庫，產品專員、客戶經理的面試題目考驗硬實力，對非相關科系來說會很吃力，必須花極大的心力準備。

近期因工作文化差異而再掀討論的台積電，IT 工程師位居《面試趣》年後新鮮人最愛職缺第三名。台積電面試有一套 SOP，HR 會以信件或電話詢問面試意願，再請求職者視訊答題，接著進入官方網站填寫履歷、約面試時間。面試一共有兩階段，而且會查核求職者資歷。

飛輪電商則是亞馬遜前十名 B2B 賣家，打著彈性工時、組織扁平、年年調薪等福利吸引新鮮人，每年都會釋出各縣市亞馬遜企劃助理的正職、實習生，因此成為《面試趣》年後新鮮人最愛職缺第五名。飛輪電商針對新鮮人和已有工作經驗者，面試官會給予不同問題，事先收集考古題、擬定回答策略非常重要。

《面試趣》表示，新鮮人最愛的五個職缺，皆注重外語能力，而且有至少兩次複試。榜單中還有一個有趣的現象，除了 IT 工程師之外，都不是理科生專屬的職缺，整體而言，可以觀察出文、商科出身的新鮮人嚮往進入資訊業的趨勢。

台積電 求職 面試

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