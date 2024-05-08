Google Pixel 8a開放預購、5月14日上市 提供七年軟體更新

Google Pixel最新AI輕旗艦手機 Pixel 8a今（8）日正式在台灣推出並開放預購，5月14日正式上市。強調與先前 Pixel 8／8 Pro搭載相同Google AI創新功能，包含AI助理Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等等。推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍三款顏色、128GB 儲存空間選項，售價16,490元，較前幾代的輕旗艦機種架較貴。Pixel 8a 的曜石黑版本256 GB 容量售價18,490元。Pixel 8a將提供長達七年的軟體更新，包含作業系統、功能推送與安全性更新服務。

新機透過Google 商店、台灣大哥大門市或線上通路 myfone 購物、 PChome 24h購物、momo 購物網、蝦皮商城預購全新 Pixel 8a。Google強調，台灣的硬體工程研發團隊仍高度參與開發。相較於前一代，Pixel 8a新增許多升級功能與特色，包含亮度更高、更抗刮的 Actua 螢幕，亮度提升40%，可開啟最高 120Hz 螢幕更新率，讓瀏覽網頁滑動螢幕或切換應用程式時，都能順暢運行，且符合 IP67 防水防塵等級。

Google近兩年都積極推動AI功能，並將AI、大語言模型運算積極導入終端設備應用。新手機特色仍是全新相機系統與更強大的 AI 照片功能Google強調，透過Tensor G3 自研處理器，Pixel 8a運用最新的Google AI 技術，使用許多在 Pixel 8 系列上深受使用者喜愛的創新拍照與錄影功能。包括透過演算法挑選並融合的完美合照、生成式AI修正的魔術修圖、減少影片雜訊的魔術降噪等。

Google AI 導入後，可以在Pixel 8a使用新推出的內建 AI 助理 Gemini，用文字、語音指令或加入圖片分享的方式，提供構思計畫、設計行程等項目，也可用Gemini 擴充功能連結到 Google 應用程式和服務並擷取相關資訊，提供更個人化的回覆。最新推出的 AI 功能畫圈搜尋也讓用戶直接在瀏覽的應用程式中，運用像是畫圈、畫線、塗鴉、輕觸的簡單手勢，來選取跟搜尋想要進一步尋找與了解的資訊。