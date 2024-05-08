均華首季EPS 4.93元 營收及獲利均創單季史上最強紀錄
均華（6640）董事會7日通過今年首季財報，合併營收6.95億元，季增49.1%，年增171%。毛利率37.62%，分別季減1.74及年增0.71個百分點。稅後純純益1.39億元，季增156%，年增916%；每股稅後純益4.93元。包括：營收、稅後純益及EPS均創單季史上最強新紀錄。
半導體設備先進封裝設備廠均華，受惠於CoWoS需求紅不讓，7日股價上漲18元，成交量361張，收414元，呈連二漲走勢。
均華產品包括多面檢查晶粒挑揀機、封裝切單揀選機、先進封裝黏晶機。均華董事長梁又文日前表示，以目前營收加上在手訂單，有機會超越2022年，再創歷史新高，看好未來成長動能。
均華2023年合併營收11.88億元，年減19.9%。毛利率34.63%，年減5.59個百分點。稅後純益1.01億元，年減56.1%；每股稅後純益3.57元，獲利表不如2022年的8.33元。
均華董事會決議擬配發3.5元現金股利，及以公積金配1.5元現金，合計5元；將於6月24日股東常會承認盈餘分配案。
均華董事會7日決議6月25日除息，每股配發5元現金股利，6月26日為最後過戶日，6月27日-7月1日停止過戶，7月1日為除息基準日，7月10日發放現金股利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言