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廣達：三大 AI 產品線到位 要以創新帶動成長

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）將於6月14日舉行股東常會，致股東報告書昨（7）日出爐，董事長林百里提到，廣達在生成式AI的新一波基礎建設布建上拔得頭籌，3A（AI筆電、AI伺服器與AI汽車）產品線均已到位，廣達身處AI變革的中心，目標在這場變革中保持領先、以創新帶動成長。

回顧去年，林百里指出，生成式AI浪潮在2023年以史無前例的速度襲捲全球，迅速成為疫後各國驅動產業轉型與經濟復甦的引擎。廣達躬逢其盛，把握契機收穫豐盛戰果，全年獲利再創新高，盈餘超過一個股本，公司市值也躍升逾三倍。

廣達致股東會報告書概要
廣達致股東會報告書概要

展望今年，林百里表示，科技進步一日千里，市場變化瞬息難測，隨著AI應用與服務普及，廣達要在「3A」齊發下乘勝追擊，迎著AI的大風遠颺、成為「A+」公司，以AI技術深耕「SMART X」，布局智慧醫療、智慧製造、智慧移動等三大應用領域。

林百里說，廣達堅守工程師求真務實的初心，長期專注研發高效能運算設計解決方案，在漫長的積累與耕耘後，終於迎來百花齊放的新運算時代。

林百里認為，儘管地緣政治衝突未歇、美中科技對抗、通膨與消費停滯等變數為全球經濟帶來隱憂，但人們對於新價值主張、新生活方式與新工作型態等幸福生活的追求與探索從未停歇，也為市場注入活力與商機。

林百里強調，廣達身處AI變革的中心，深刻理解未來世界對算力的渴求，將見證一個由深度學習與生成式AI驅動的新紀元，一個在各行各業中，通過AI提升生產力、效率和創造力的時代，預期AI浪潮勢將加速創新，也為商業競爭帶來新的挑戰。

在智慧醫療方面，廣達持續研發提升醫療品質協作應用工具，將遠距醫療、智慧健康監測與其周邊醫材結合AI技術，提供更精準的智慧醫療診斷和治療方案。

在智慧製造方面，廣達看好大型語言模型（LLM）發展將再度為製造業帶來新的可能，將以無線通訊、雲端運算與生成式AI布局為後盾，發展智慧製造新應用。

在智慧移動方面，廣達已獲歐洲、美國及亞洲各地區品牌車廠青睞，將擅長的高速運算研發能力，應用在新一代自動駕駛中央電腦與區域控制系統中，幫助客戶融合AI與感測器技術。

為因應未來數年的業務成長，以及就近服務與分散產地風險的需求，林百里表示，廣達除中國大陸與台灣廠區，近期也宣布數個海外據點的擴充計畫，包括美國、墨西哥、泰國、越南、德國等地均新增產能，全球製造與服務實力將更上層樓。


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