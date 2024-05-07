上奇旗下昕奇雲端搶攻亞太市場 任命張勝擔任亞太事業副總裁

上奇（6123）旗下子公司雲端服務運營商昕奇雲端，宣布任命張勝 (Justin Tiew Senn) 為亞太事業中心副總裁，負責推動亞太區域營運發展。

張勝過去曾擔任多家新創及跨國公司管理職務，業務範圍遍布東南亞、中東、土耳其、日本等市場，具有傑出領導與國際市場開發能力，並有扶植許多新創企業翻轉獲利的經驗，未來將帶領昕奇雲端進一步前進亞太地區市場。

張勝出生於馬來西亞，擁有超過13年的管理經驗，曾在Grab、Expedia、Petronas等知名國際企業擔任要職，率領全球銷售及運營團隊超過150人，每年創造1,000萬至2,000萬美元營收，為團隊實現2至8倍的年成長，引領公司走向獲利。

昕奇雲端成立近七年，以獨特的商業模式與總部運營的營運系統，已快速將市場擴展到香港、馬來西亞、新加坡、印尼與日本等地的新創圈，近年更將亞太地區作為業務拓展的重點區域，並成功打入金融、製造、零售、醫療、教育等領域，為當地新創企業營運成長的不同階段提供重要雲端服務與協助。

昕奇雲端利用雲聚合與雲分享的獨特商業模式，為新經濟企業帶來最具成本效益的雲端服務，以及敏捷的一站式雲端FinOps平台，已成功進入大東南亞地區，並於2023年進軍日本市場，未來更將成功經驗複製到全球、積極向海外拓展。