IDC：Q1全球平板電腦出貨出現復甦 出貨總量3,080萬台

根據 IDC(國際數據資訊) 《全球個人運算裝置季度追蹤報告》（Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker）的初步數據，在經歷兩年多的衰退後，今年第1季全球平板電腦出貨量較去年小幅成長0.5%，總量達3,080 萬台；市場上一次出現成長是在 2021 年第2季，此後由於飽和，出貨量開始放緩。

IDC 表示， 由於經濟不景氣和缺乏新機型，蘋果去年的表現略顯低迷，年對年衰退 8.5%。在預計今年第2季推出新機型前，蘋果專注於出清舊機型的庫存， 2024 年第1季，蘋果以 990 萬台的出貨量穩居第一。

三星則位居第二，首季的出貨量為 670 萬台，較去年同期下降 5.8%。歐洲和亞太地區競爭品牌的促銷活動以及缺乏新產品阻礙三星的成長。不過，三星正致力於透過在最新產品中加入人工智慧功能來改善用戶體驗，並專注於高階產品以把握今年的換機週期。

華為以年成長43.6%，出貨量達 290 萬台穩居第三，華為受惠於其智慧型手機業務的復甦，市占率與去年同期相比成長 2.8 個基點。

聯想排名第四，年成長 13.2%；與許多其他廠商一樣，自疫情以來，聯想憑藉其 Tab P 系列機型推動可拆卸產品組合的成長。不過，平板電腦仍占聯想出貨量的近 80%。

小米保住前五名的位置，年成長 92.6%，出貨量達 180 萬台，除了中國這個最大的市場外，小米幾乎在所有出貨地區都出現三位數的成長。

IDC 行動和消費裝置資深市場分析師 Anuroopa Nataraj 表示，「平板電腦市場在第1季開始出現復甦跡象。更多的成長將來自下一個更新周期，及商用市場的成長，因為更多的平板電腦將被用於教育領域和「零工經濟(Gig economy)」。 然而，這些因素還不夠，因為來自個人電腦和智慧型手機的競爭將導致平板電腦市場前景黯淡。儘管如此，在人工智慧功能的推動下，平板電腦市場仍有潛在的上升空間，這與其他設備類型的預期類似」。