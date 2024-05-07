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COMPUTEX 再添一半導體大廠演講 恩智浦技術長將開講 AI

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

外貿協會7日宣布邀請恩智浦半導體執行副總裁暨技術長 Lars Reger，於6月5日在 COMPUTEX 發表主題演講。Lars 將以全新角度來詮釋本次 COMPUTEX 主題人工智慧（AI），呈現AI如何與恩智浦堅實的技術框架相結合，加速實現充滿可能性的未來。

Lars 將進一步說明當擁有感知、思考、連接和行動能力的新型快速發展裝置，結合資訊安全、功能安全和最新的軟體定義開發後，它們將如何改變生態系統。

恩智浦半導體身為汽車電子、人工智慧與物聯網領域的領導廠商，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「Brighter Together 攜手共創輝煌未來」的企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

半導體 恩智浦 物聯網

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