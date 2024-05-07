集邦：TV面板價漲不動了 市況出現拐點…牽動友達、群創

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（6）日公布5月上旬最新面板報價，部分規格電視面板出現「漲不動」的狀況，惟資訊科技（IT）面板價格接棒起漲，使得整體市況發展出現拐點。

隨著報價出現「部分電視面板不漲了，IT面板陸續動了」的態勢，也將牽動友達（2409）、群創（3481）等業者後市。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板5月以來備貨動能開始出現些許減弱跡象，以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，因此整體面板價格上漲空間開始出現收斂。

觀察最新報價，僅大尺寸電視面板價格續漲，中尺寸以下電視面板呈現「漲不動」的疲軟走勢。范博毓指出，以5月電視面板價格走勢來看，預期32吋，43吋，50吋轉為持平，55吋上漲1美元，65吋與75吋則上漲3美元。

監視器、筆電面板等IT面板市況則較正向。其中，監視器面板方面，范博毓表示，目前品牌客戶對於監視器面板需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，期盼這波漲勢中，達成扭轉監視器面板業務虧損局面的目標，因此對5月價格漲勢採較積極態度。

集邦預估5月監視器面板價格為：Open Cell面板預計漲0.5至0.7美元。面板模組中，21.5吋估漲0.5美元，23.8吋漲0.6美元，27吋則漲0.5美元。

另外，筆電面板第2季需求較第1季的淡季開始明顯上揚，但增幅仍低於預期，反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，因此較難出現明確的面板價格上漲訊號。

范博毓分析，面板廠也因筆電面板需求增長幅度不如預期，導致對價格策略也不易出現強勢且一致的默契。

目前預期5月筆電面板價格，僅HD TN機種面板因供給有限，需求較好，且價格偏低，有機會稍微上漲0.1美元。

至於FHD IPS機種的供給廠商多，競爭較激烈，部分面板廠希望可以跟進HD TN機種價格，同步上漲0.1美元，但仍需觀察品牌客戶的態度而定。

面板雙虎對整體市況發展仍趨於正向，友達董事長彭双浪日前指出，今年首季是整體產業景氣最低點，之後逐步升溫，目前已看到電視市場復甦，接下來IT市場因為AI PC的激勵，將帶來下半年IT的強勁需求。至於車用市場則維持穩定，商業、工業用也正復甦中。展望第2季，預估面板將呈價量俱揚走勢。

群創則估計，本季大尺寸面板出貨量季增約10%至13%，產品均價（ASP）季增5%；中小尺寸面板出貨量季減7%至9%。