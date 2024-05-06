太強了！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

經濟部統計處6日指出，製造業上市櫃公司2023年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達6,927億元創新高，年增2.9%。我上市櫃公司中，台積電（2330）2023年研發經費投入1,787億元，年增11.1%，去年製造業研發經費中，台積電一家貢獻四分之一，占25.8%。

去年投入研發經費第二高的公司是聯發科（2454），投入806億元，年減2.2%，占製造業整體研發經費逾一成一；第三名是瑞昱（2379）投入210億元，年減18.9%，占製造業整體研發經費約3%。

受到景氣不確定性影響，製造業投資趨向保守，經濟部統計處指出，2023年製造業上市櫃公司固定資產投資金額降為1兆1,991億元，年減20.9%，但投資規模連續3年逾兆元。製造業固定資產投資前三大公司依序為：台積電投資6,350億元，占整體製造業固定資產投資五成三，惟呈年減近三成；其次為聯電（2303）793億元，年增9.7%，力積電去年投資479億元，年增147.7%。

經濟部統計處根據台灣證券交易所近期公布的個體財報，以1101家製造業上市櫃公司為對象分析，2023年製造業上市櫃公司營收淨額18兆8,770億元，年減10.7%。營收淨額前三大公司，依序為鴻海（2317）3兆4,486億元、台積電2兆1533億元及和碩（4938）1兆1,820億元，但和2022年相較，皆呈負成長。

至於獲利表現，經濟部統計處指出，2023年製造業上市櫃公司營業利益逾1.4兆元，年減26.4%，營業利益率7.9%，較2022年減少1.7個百分點；2023年獲利前三大公司依序為：台積電9,074億元、聯電487億元及聯發科423億元，皆一面倒呈年減16.8%、41.2%及22.2%，反映去年全球終端電子產品消費動能疲弱、及產業鏈持續庫存調整之衝擊。

儘管去年我製造業上市櫃公司營收、獲利下滑，但製造業為維持製程領先優勢，積極進行相關技術開發，研發支出仍逆勢成長，2023年製造業上市櫃公司研發費用6,927億元，為歷年新高，年增2.9%，其中以電子零組件業研發費用4,507億元，年增2.2%，占整體製造業65.1%居首，其次為電腦電子產品及光學製品業1,580億元，年增4.0%，占22.8%，兩者合計占87.9%。

若觀察個別公司，近五年台積電和聯發科投入研發經費年年成長，台積電由2019年的905億元一路成長至2023年1,787億元；聯發科則由2019年369億元一路成長2023年806億元，兩家公司皆是五年呈倍增情況，反映全球半導體業競爭激烈，惟有強化研發，才能確保競爭力。