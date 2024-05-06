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集邦：大尺寸電視面板5月報價續漲 監視器面板需求強

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技6日公布2024年5月上旬面板報價。圖／集邦提供
集邦科技6日公布2024年5月上旬面板報價。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）6日公布5月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板備貨動能放緩，大尺寸電視面板價格續漲，但中尺寸以下電視面板呈現漲不動的疲軟走勢。但IT用面板可望接續起漲，又以監視器的品牌客戶需求最為強勁。

范博毓指出，電視面板5月以來，備貨動能開始出現些許減弱的跡象。其中又以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，因此整體面板價格上漲的空間開始出現收斂。面板廠過去幾個季度持續按需生產的操作策略，是否會在這兩個月再度開始啟動，讓維持在80%以上的高檔稼動率開始出現修正，以支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。以5月的電視面板價格漲幅來看，預期32吋，43吋，50吋轉為持平態勢，55吋上漲1美元，65吋與75吋則上漲3美元。

在監視品面板方面，范博毓表示，目前品牌客戶對於MNT面板需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，盡可能要在這一波漲勢中達成扭轉MNT面板虧損局面的目標，因此對於5月的面板價格漲勢仍採較積極態度。預估5月的MNT面板價格，Open Cell面板預計將上漲0.5~0.7美元，面板模組中，21.5吋預計上漲0.5美元，23.8吋預計上漲0.6美元，27吋則預計上漲0.5美元。

范博毓說，筆電（NB）用面板第2季需求相較第1季的淡季開始明顯上揚，但是增加幅度仍低於原先預期，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，因此較難出現明確的面板價格上漲訊號。面板廠也因需求增長幅度不如預期，導致對於面板價格策略也不易出現強勢且一致的默契。目前預期5月的NB面板價格，僅HD TN機種面板因供給有限，需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元。FHD IPS機種的供給廠商多，競爭較激烈，部分面板廠希望可以跟進HD TN機種價格，也同步上漲0.1美元，但仍需觀察品牌客戶的態度而定。

NB 電視面板

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