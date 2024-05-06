群創下周赴美參展 SID 秀公共場域與智慧車用新商機

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID 顯示週（Display Week 2024），展示一系列嶄新顯示器科技在公共場域，智慧移動車用領域應用發展，以互動性、節能、舒適、智能的人性需求為產品技術發展為核心，創造未來生活的便捷性，並帶動公共場域與智慧移動新商機。

無限拼接 miniLED 公眾顯示器，開創大型商業娛樂活動場域新視界

群創提供 miniLED 產品全方位解決方案及一站式服務，展出 miniLED Wall「無限拼接 miniLED 公眾顯示器」，miniLED 直顯技術1.25mm為現今具備量產性的最小間距，更小的拼接面積可表現出更好的解析度，4x4的拼接面積即可達到 FHD(1920x1080)解析度。採用 miniLED COB封裝技術，平整度及色彩均齊度表現更佳，並有效抑制摩爾紋，近距離觀看不傷眼，具備螢幕尺寸無限制等優異特性，箱體超薄輕盈、易於安裝、拆卸、運輸，可有效廣泛運用於商場廣告、音樂會等商業與娛樂活動場域。群創 miniLED 公眾顯示器的設計亮度可達1200 Nits，與同等亮度相比，功耗降低20%，並以更佳的散熱設計達到省電效益，以落實永續綠色產品開發價值。

首發32吋戶外直立顯示器，優異互動性打造商場、充電樁應用新體驗

群創首發32吋戶外直立顯示器，可運用於商場數位標牌、自助點餐機、無人商店，並可運用於充電樁，因直立顯示可提供更佳的資訊接收視覺感受，方便用戶在車上等待時仍清楚掌握充電進程，亦可設計成上下顯示不同資訊，如上半部顯示廣告內容效益，下半部顯示充電進程。產品具耐候型、強固型設計，可對應全球各地充電樁需求，在不同嚴苛環境條件下仍然能正常發揮充電樁效能，可支援全日24小時使用，提高充電體驗的互動性，並可即時顯示用車習慣、充電效率、費用化分析等個人服務，更可依人流及環境光做自動控制暗亮，以達到節能省電，延長 LED 使用壽命，落實永續綠色產品開發價值。

群創獨家液晶調光技術，加速車用領域智慧移動低碳生活

群創實踐 More than Panel 價值轉型，積極布局非顯示器（non-display）應用領域，以獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，開創智慧液晶窗戶（Smart LC Window）應用再升級。永續節能已成智慧城市所重視的一環，群創智慧城市解決方案─智慧液晶窗戶，具備高通透、節能降耗、極秒響應、智能聯網等特性，推廣至永續智慧新建築外，亦擴大延伸至汽車領域，智慧液晶窗戶在汽車天窗的應用，可以節省 10% 的空調能耗。

液晶調光技術導入「智慧液晶窗戶-天窗軟板」，可隨汽車外觀設計需求而撓曲變形，具備反應速度快，保持清晰自然原色無色偏無霧化，可阻隔超過99%以上的紫外線等多項優點，並可享有車窗外的視野，提升汽車環境舒適度。

業界唯一群創「智慧液晶調光後視鏡」可客製化裁切裝在汽車的後視鏡中，降低來自後方強光反射眩光對駕駛者的視覺干擾，具備反應速度快、保持影像清晰自然原色等多項優點，提供駕駛的安全與舒適性，提升液晶調光技術導入汽車場域應用的價值。

業界唯一的群創「智能液晶遮陽板」搭載智能調光功能，可根據外部光線強度，即時自動調整遮陽板透光度，在接收到來自前方的強光照射可即時自動調暗，保護駕駛者的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板帶來的視線死角，提供更安全舒適的駕駛體驗。

群創電子紙進軍零售與公共交通場域，推動節能無紙化智慧城市永續

群創13.3吋多功能液晶電子紙顯示器，可兼顧電子閱讀器與電子廣告看板需求，具高反射率、高色彩飽和度、節能減碳低耗能、無有害藍光的護眼特性，可有效取代日常生活中最常見的A4印刷紙張，打造企業永續示範場域。

電子紙顯示器並可布局智慧零售場域，以彩色電子紙看板取代於公共與商業區域的紙張海報，大尺寸彩色電子紙看板多元應用的趨勢，提升進軍零售與公共交通場域的商機。未來可拓展於智慧零售、智能交通、智慧醫療、智能教育等多元場域，其中以彩色電子紙看板取代公共與商業區域的紙張海報，可提升進軍零售與公共交通場域的商機，進而推動綠能低碳永續智慧城市。

群創業界唯一27吋藝術顯示器，展現智能居家藝術展示新風貌