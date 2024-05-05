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華碩宣示：打造全方位AI公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩慶祝成立35周年，昨天舉行家庭日，董事長施崇棠（中）與員工同樂。記者林俊良／攝影
華碩慶祝成立35周年，昨天舉行家庭日，董事長施崇棠（中）與員工同樂。記者林俊良／攝影

PC品牌大廠華碩慶祝成立35周年，昨（4）日舉行家庭日活動，華碩董事長施崇棠表示，希望大家能夠發揮眾智，「抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司。」

施崇棠致詞指出，華碩已經35歲了，36年前在小小冰果室，自己跟四位工程師只敢夢想創造小而美，但電腦技術天下無敵的公司，如今公司已過35歲生日，他以古稀之年，卻還在公司內部鼓吹推動轉型再造。

施崇棠強調，「希望大家能夠發揮眾智，抓住AI革命新契機，將華碩打造成全方位的AI公司」，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

華碩視今年為集團AI發展重要轉捩點，共同執行長許先越先前指出，2024年是充滿挑戰與機會的一年，挑戰來自大環境經濟仍不友善，但AI的機會讓我們看到創新及成長性，華碩要當AI設備及全方位解決方案供應商，「預計2024下半年開啟長期成長周期」。

華碩AI業務中，最受矚目的就是AI伺服器，華碩預計，相關業務今年成長動能將超過去年，估相關產品占華碩整體伺服器事業營收比重將自去年的35%，提升到今年底的逾七成。

至於AI PC方面，華碩預告下半年不管在x86或非x86市場，華碩都會是第一波推出AI PC的品牌，加上微軟推出新作業系統加持，對下半年AI PC增長深具信心。且看好AI PC長期將帶動毛利率及ASP向上。

法人分析，無論是AI伺服器、生成式AI大型語言模型，因技術門檻與附加價值相對高，一旦生成式AI軟硬體業務營收上升，將帶動華碩整體毛利率與獲利率同步向上。

法人預估，在生成式AI軟硬體營收走升下，預估華碩2024年營收有雙位數增長，稅後純益增幅將高於營收成長幅度。且在此趨勢下，預期華碩2025年營收、獲利將持續成長。

AI 華碩

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