產業追蹤／資安軍備競賽 全球開打

生成式AI技術在網路安全領域的應用開啟一場資通安全軍備競賽,全球各大資安廠商積極推出基於生成式AI的新型資安產品與服務。隨著生成式AI技術進步和創新,未來將會出現更多資安應用場景及解決方案,並為資安帶來更多可能性與機會。

AI賦能資安的產業範疇基本上有兩個脈絡,一為AI for Cybersecurity;二為Security of AI。AI for Cybersecurity層次方面,面對AI快速發展,企業目前已可用半自動化甚或全自動化方式進行資安防禦部署,甚至用可視化的功能做即時性、預測性的智慧化分析;但許多決策須仰仗專家判斷,才能有效執行AI的相關建議,無論是受駭客攻擊的事前、事中、事後的辨析。畢竟AI有其侷限性,特別是資安應用上,只是扮演輔助角色,不可能反客為主,猶如飛機的電腦自動駕駛系統之於機師,或醫院的高科技醫療設備對醫生的意義;因此,人與AI的協作與系統介面優化,更是資安關鍵議題之一。

至於Security of AI的面向是有關AI的系統規格,如何被驗證,以及如何確保AI效率、安全、穩健性與公平性等;其中亦包括AI做的決策是否能被信任,畢竟假設遭遇對立式攻擊,就會需要新興賦能科技,儘管整體情境及所發生的邏輯不會有太大變動。而AI系統本身的資安更已提升為國安層面,各國除投入AI資通安全標準暨合規的制定,更視為國家發展策略的環節,涵蓋AI賦能的資訊軟體暨系統,甚至供應鏈安全能否被信任,也是資安另一個重點課題。

生成式AI技術在資安領域的應用如大型語言模型、自然語言查詢系統、監控/維運自動化技術等,有助簡化威脅偵測的複雜度,擴大威脅觀測的規模,優化資安分析工作的流程、效率與威脅應對能力,進而提升威脅發現及預防的能力。

但生成式AI技術也面臨資料安全、模型可解釋性、技術標準化等挑戰,要不斷完善與改進。此外,生成式AI的應用,是產生威脅情資的輔助說明,但要能整合至工作流程才是關鍵,且重點在於能讓生成式AI做資安決策,而非單純提供操作輔助。

另一方面,生成式AI與傳統AI/機器學習的明顯的差異,在於能分析龐大的資料集,理解與摘要資訊的內容並產生新內容,還能用自然語言接受命令及回答問題,提高使用者工作效率。生成式AI資安的應用會持續擴張,且不僅是資安產業,軟體的開發領域也將得利。

著名的「網路防禦矩陣(CDM)」安全模型資安專家Sounil Yu認為,企業面臨數位科技浪潮時,要有全新思維及因應布局的對策。企業要重新思考,過去所謂資安三個關鍵的「機密性、完整性、可用性(C.I.A.)」思維,是否足夠應付萬物聯網時代的駭客攻擊。而「分散式、不可竄改、短暫的(D.I.E.)」資安觀念暨意識,可協助企業在「產業資安AI化」時,以80/20法則,盤點企業系統及資產,填補原來對C.I.A.的需求,降低資安風險。

過往AI資安議題被企業視為成本而非投資,且在發展過程中,可能遭遇許多資安風險,如對抗性攻擊、資料洩露、模型錯誤、偏見與道德問題等。產業對AI資安的認知將不僅是技術層次,也會是社會和法律問題,更需要關注AI的可解釋性、意圖、責任與治理等,並應在AI開始發展時就做好資安準備。

在AI賦能資安的數位浪潮中,企業的資安思維必須跟上新時代的腳步,善用AI賦能科技來淘金;此外,更需了解到AI終將成為資安的一部分,甚至全面影響並改變整體資安環境的樣貌、衝擊產業生態版圖的位移。(作者是資策會MIC資深產業分析師)