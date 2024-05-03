快訊

賴清德國宴首移台南綠委讚「不忘根本」 藍酸：幫弊案沖喜

林智堅轉戰商場復出了！出任永興資本總經理 背後是三立集團

緯創軟體 四度蟬聯台灣上櫃公司治理評鑑榜前5％

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台灣證券交易所和中華民國證券櫃檯買賣中心的第十屆（112年度）公司治理評鑑結果出爐，緯創軟體（4953）憑藉優異表現，四度進入公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，並連續兩年於市值50億元以上至100億元類別之上市櫃公司中名列前5%，在兩個重要指標上皆取得卓越成績，可謂公司治理資優生。

第十屆公司治理評鑑綜合評核「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」等四大構面，此次公司治理評鑑涵蓋952家上市公司和754家上櫃公司，總計1,706家企業受評。其中得分前5%的企業共有86家，包括48家上市公司和38家上櫃公司。緯創軟體位居前5%區段，取得了這項評鑑的最高榮耀。

緯創軟體承諾全方位落實聯合國各項永續發展指標，除了公司治理，在環境方面，武漢辦公大樓增設太陽能板，預估未來年發電量可達4萬度，每年可減少用電碳排31公噸。在社會方面，則著力打造幸福職場、實踐平等任用。截至2023年底，緯創軟體主管級男女比例分布為1：1.2；女性主管占53.7%。同時積極推動人才培育與留任，2023年除員工教育訓練總時數達68,456小時，成長36%，也持續引進高潛力人才，讓員工在組織內能夠持續成長、創造價值。

緯創軟體積極用 IT 技術，協助客戶達成企業永續經營的策略目標。緯創軟體董事長兼執行長蕭清志表示：「永續不是倡議，更是我們的核心競爭力。」不只是推動公司營運穩健成長，更與生態夥伴，共同實踐永續經營。未來緯創軟體將持續實現人與環境的共生共榮，創造社會福祉，與客戶一起成就美好世界。

緯創軟體

延伸閱讀

法拉利296 GTB國道自撞 32歲駕駛是彰化豪門第三代

公司治理 86家列前段班

南亞科公司治理評鑑排名前5％ 第六度獲肯定

影／嘉市火警疑太陽能板過載造成 屋主愧疚：真的不是故意的

相關新聞

2024雲端資安報告出爐 竟有高達96％企業憂心雲端安全

全方位整合與自動化網路資安領導廠商 Fortinet（NASDAQ：FTNT）與研究機構Cybersecurity In...

鴻海通吃輝達GB200液冷伺服器機櫃 2025年貢獻破兆

輝達（NVIDIA）最新超級AI伺服器DGX GB200預計下半年開始量產，2025年放量上看4萬台，鴻海（23...

美超微梁見後電腦展講題曝光 將有大咖同台、黃仁勳呼聲高

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後，將於今年6月初搭專機親自來台，並現身「...

台版ChatGPT周年慶 吳政忠：TAIDE計畫再延一年，AI基本法年底推出

國科會自2023年初整合產學研力量，發展具台灣特色與繁體中文的可信任生成式AI對話引擎(Trustworthy AI D...

國產生成式AI對話引擎 TAIDE會說台語還能當銀行助理

國科會去年起整合產學研，發展本土可信任式生成式AI對話引擎（TAIDE），歷經一年時間開發出基於Llama 2的TAID...

鴻海電動巴士「街景感測」遭疑侵犯隱私 高市府、業者澄清

響應2030年公車全面電動化政策，鴻海旗下鴻華科技開發的電動巴士MODEL T已在全台各縣市上路，日前鴻華科技展示最新A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。