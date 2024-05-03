鴻海通吃輝達GB200液冷伺服器機櫃 2025年貢獻破兆

輝達（NVIDIA）最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產，2025年放量上看4萬台，鴻海（2317）與廣達（2382）分別是 NVL72及NVL36 機櫃最大供貨廠，其中 NVL72 內有72個 GPU 及36個 Grace CPU，一座機櫃單價上看9,600萬元，由於由鴻海獨吃，預計將貢獻鴻海2025年兆元營收。

得算力者得天下，算力也被視為國力，輝達發表最新 Blackwell 架構 GPU B200，以及給企業及大型資料中心使用的 DGX GB200 AI 伺服器機櫃，號稱是目前地表最強大 AI 晶片及系統，創辦人黃仁勳更預告將導入液冷散熱，台達電（2308）2日法說會也透露，最新 AI 伺服器液冷散熱系統預計將於今年底量產出貨，加上 AI 電源供應器，今年首季 AI 電源供應器相關營收比達4~5%，比去年2%翻倍。

今年將是 NVIDIA AI 新舊平台世代交替年，而鴻海將是此次平台世代交替新贏家，富邦投顧外資組主管廖顯毅最新報告揭露 DGX GB200 系統機櫃分三大類，分別是 DGX NVL72、NVL32、HGX B200，其中 DGX NVL72 是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆 B200 及36顆 Grace CPU（18台伺服器），搭配9台交換器，整座機櫃由 NVIDIA 主導設計不能修改，該機櫃由鴻海100%包辦。

富邦預估一座機櫃單價估計上看300萬美元，換算新台幣9,600萬元，因單價較高，數量預估2025年銷售1萬座，推算連同其他 AI 伺服器相關業務，2025年營收貢獻達1.32億元，比今年翻倍成長，佔鴻海營收13%，今年則預估6,090億元，營收貢獻還不到10%。

NVL36 機櫃雖也是由 NVIDIA 主導設計，內建36顆 GPU 及18顆 CPU（共9台伺服器）及9台交換器，但開放伺服器 ODM 業者可以自己設計輸出入介面及乙太網路連網功能，加上相對於 NVL72 是每台伺服器 1U 設計，NVL36 是比較高的 2U 設計，在機櫃空間上相對有餘裕給 ODM 業者散熱方案設計空間，目前業者多採氣水冷混和散熱方式設計，預計廣達吃下最大供貨份額，剩餘由緯創緯穎及英業達（2356）分食。

HGX B200 機櫃則是入門級 AI 算力方案，給 ODM 更大的設計彈性與空間，不過因非 NVIDIA 主導架構，故富邦認為在初期交貨，NVIDIA 理當會優先供應 NVL72 及 NVL36 機櫃。

由於 GB200 伺服器放量貢獻，富邦投顧同步上調預估2025年鴻海 EPS 上看13.12元，獲利跟目標價同步調升。