美超微梁見後電腦展講題曝光 將有大咖同台、黃仁勳呼聲高
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後，將於今年6月初搭專機親自來台，並現身「2024年台北電腦展」帶來精彩的主題演講。而公司則進一步透露，屆時除將揭曉旗下最新的人工智慧基礎設施進展、討論推動產業成長的機遇，也將攜手「重磅嘉賓」一同展示，如何透過創新解決方案，替跨產業AI、雲端和邊緣基礎設施的開發大幅加速。
美超微指出，團隊身為應用優化機架規模解決方案的領先供應商，也期許自身能一直站在 AI（人工智慧）革命的最前線。而創辦人梁見後屆時除將揭曉在 AI 基礎設施的最新動態外，也將詳細的說明美超微在部署永續整體 IT 解決方案市場時，擬出的各項實際策略，並重點講解有關「ESG 製造」和「綠色運算」的發展。
由於大型語言模型（LLM）、生成式 AI 和雲端原生應用程式的快速成長，間接推動從資料中心到智慧邊緣的各個領域，對更高運算能力和效率的持續需求。而美超微擁有領先且專業的知識、和全球製造能力，能夠提供囊括「設計、建構、驗證和交付完整、優化」等服務的整體 IT 解決方案，以加速任何規模的工作負載，無論是單一系統還是多機架叢集。
2024年台北電腦展將於今年6月5日正式登場，而主辦單位邀請伺服器大廠美超微（Supermicro）總裁梁見後、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長 Cristiano Amon 等多位大咖現身主講。而根據美超微官方消息透露，創辦人梁見後將於6月5日現身開講，屆時也將與尊貴的嘉賓，一起展示旗下創新解決方案的應用實例，而外界也期待能再次目睹去年黃仁勳、梁見後合影的經典畫面。
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