被動元件產業春天來了 國巨、華新科營運同步轉熱

被動元件春天來了。龍頭日商村田領頭看旺市況，強調手機、車用等終端領域都復甦，該公司訂單出貨比（B／B值）兩年來首度突破1，今年度獲利將擺脫三年來衰退窘境。台灣被動元件雙雄國巨（2327）、華新科（2492）營運同步轉熱，產能利用率、訂單出貨比都拉升，國巨並將適度調漲價格。

綜合外電報導，全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田會長村田恒夫出席投資人會議時表示，觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，村田因應訂單需要，今年度旗下MLCC工廠產能利用率預期將揚升到85%至90%，高於上年度的80%至85%。

村田分析，今年全球智慧手機需求將年增3%、達11.8億支，其中，5G智慧手機可望年增17%、達7.7億支；PC需求則估年增2%、達3.7億台；汽車需求研判將持平去年、約9,000萬輛，惟電動化車款（xEV）需求將大增，預計將較去年大幅成長二成、達3,600萬輛，成長可期。

村田領頭看旺被動元件產業後市，為國巨、華新科等台灣同業後市吞下定心丸，法人看好台灣被動元件雙雄營運也將跟著市況復甦走揚。

國巨接單熱況絲毫不亞於村田。國巨透露，PC、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，現階段旗下特殊品與標準品訂單出貨比都在代表景氣邁入擴張階段的1左右，客戶端的庫存調整預估在第2季度結束，供應鏈的庫存將逐步回到健康水位。

國巨首季每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本，公司樂觀預期，隨著AI應用及智慧型手機等消費性電子需求回溫，第2季營收估季增1%至3%，毛利率和營益率將「雙率雙升」，並且會適度調升價格，以反映電價上漲導致成本上揚的狀況。

法人看好，國巨今年標準品產能利用率提升、鉭質電容業務重回成長，感測器高毛利率產品線完整併入帶動，今年毛利率增幅可期。

值得注意的是，國巨先前配息政策因配合持續併購資金需求，已連續兩年均配發每股現金股利10元，配發率20%左右，本年度將配美股現金股利20元、配發率近50%，較前兩年大幅提升，加上配發2元股票股利，優於市場預期。

華新科首季稅後純益6.17億元，年增123.55%，每股純益1.27元。法人指出，華新科以消費性電子產業為主，在收購雙信電機後，可望加速拓展工業及資通訊領域，產能利用率與訂單出貨比同步揚升。