Gemini應用程式與擴充功能 支援繁體中文

Google今天宣布，Gemini應用程式與擴充功能正式支援繁體中文，使用者可以透過手機上的Gemini應用程式，用文字、說話或加入圖片的方式來問問題，並尋找解答和協助。

Google說明，用戶可以透過手機上的Gemini應用程式，用文字、說話或加入圖片的方式來問問題，舉例來說，可以拍下一張漏氣輪胎的照片，詢問更換輪胎的方法跟步驟，或是請它幫忙寫一封感謝信等。

Google指出，這是打造AI助理的關鍵第一步，能夠進行對話、支援多模態並為使用者帶來幫助的AI助理；在Android裝置上，用戶可下載Gemini應用程式、或透過 Google助理來啟用Gemini，使用者可直接透過應用程式，或是使用常見與Google助理互動的方式開始互動，像是說出「OK Google」、長按電源按鈕，和在特定手機型號上以螢幕對角線滑動的手勢操作。

Google預告，接下來的幾週，將陸續開放iOS裝置使用者。