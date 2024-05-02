輝達新 AI 晶片遲到 台鏈緊張

瑞銀表示，輝達（NVIDIA）採用Blackwell架構的新AI晶片，可能要等到12月才會開始出貨，比市場原先預期的10月慢。法人分析，若消息屬實，恐牽動鴻海（2317）、廣達等輝達新AI晶片供應鏈夥伴出貨動能同步延後。

輝達在3月的年度GTC大會中，推出採用Blackwell架構的新AI晶片，包括B100、B200，以及整合CPU及GPU的GB200超級晶片，以GB200最受關注，被譽為「地表最強AI晶片」。

輝達執行長黃仁勳當時表示，相較Hopper晶片，Blackwell晶片在訓練AI模型時，需要的繪圖處理器（GPU）數量是原有的四分之一。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）最新報告指出，輝達Blackwell晶片可能會在12月出貨，「比我們原先假設的10月晚一些，因為測試時程顯示在11月底或12月出貨的可能性較高」。

相較於瑞銀預期輝達Blackwell架構新AI晶片出貨恐遞延，廣達集團先前透露，已接獲GB200伺服器整機訂單，預計9月量產。廣達集團揭露的時程比瑞銀快，也讓市場更關注輝達這款新晶片出貨確切時程。

亞庫瑞則指出，Blackwell晶片延後出貨，可能代表輝達8月至10月當季（年度第3季）成長減慢，引發市場對輝達的擔憂，但上一代的「Hopper（晶片）需求，仍遠強於重大產品過渡期之前的一般預期情況，再加上我們預期Blackwell需求強勁，尤其是系統組合產品，因此瑞銀正再度調高（輝達）目標價預估。

亞庫瑞維持給予輝達股票的「買進」評級，同時調高對輝達股票的目標價，從1,100美元調高至1,150美元。他是以預估輝達明年每股盈餘為41.04美元、所算出的本益比為28倍為根據，提出新的目標價。