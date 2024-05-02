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超微攻 AI PC 宏碁、仁寶吃補

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

AI應用是目前業界熱門焦點，不只用於雲端資料中心，也逐漸導入到邊緣運算如手機與PC等領域。超微（AMD）積極進攻AI PC市場，外界預期，宏碁（2353）、華碩（2357）等與其合作的品牌廠，以及相關代工廠如仁寶（2324）、緯創（3231）等，從今年起都有機會一同大啖相關商機。

超微昨（1）日公布上季營收54.73億美元中，扣除其中四成多、約23億美元是資料中心部門業績，另外有14億美元是客戶端產品部門業績，電競相關部門業績是9.22億美元，嵌入式產品部門業績則為8.46億美元。

以超微客戶端產品業績來看，首季表現雖然呈現小幅季減，但年增幅度達85％，主要是受惠其Ryzen 8000系列處理器的銷售所驅動。

超微

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