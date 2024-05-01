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笙泉不走低價路線 聚焦多項產品開發

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠笙泉（3122）將於5月20日召開股東會，該公司於營業報告書中指出，為提升整體競爭力，持續聚焦多項產品開發，不以低價為訴求，而以產品特性來創造價值，並將產品走向平台化，打造更深且廣的客戶服務，以及更佳的公司業績與獲利。

笙泉強調，該公司會持續聚焦產品平台化開發，建構產、銷、研生態系，並持續對外擴大歐、美、日、東南亞業績，在對內提升效率的同時，增加對外合作機會，以採購技術、產品、矽智財取代自行研發，以加速產品開發，希望新產品占每年業績比例至少10%以上。

笙泉也希望耕耘系統整合產品，以及藍海產品，還有機電整合產品等。並建構類比技術，提高產品含金量，同時將數位產品推移至12吋廠55奈米製程生產，以降低產品整體成本、提高獲利率。

台化 東南亞 股東會

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