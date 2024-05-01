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系微搶攻AI PC商機 支援新一代AMD Ryzen AI筆電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）近期宣布其客戶已將InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案搭載於AMD Ryzen 8040系列筆電出貨，此為採用AMD Ryzen AI技術的第二代AI PCs。

新一代 AMD Ryzen 8040系列處理器採用 4奈米製程技術「Zen 4」架構，搭載高達 8顆高效能核心、最新的AMD RDNA3 GPU 和AMD Ryzen AI NPU。

系微指出，與前一代產品相比，第二代Ryzen AI 處理器提供更強大的專屬AI處理運算能力，擁有高達16 NPU TOPS(每秒兆次運算)的專屬處理效能以及高達39 TOPS的整體系統效能，使這些筆電能提供出色的AI驅動協作、分析和內容創作性能。

系微協助開發的全新AMD Ryzen AI PC產品包括Acer Swift Edge 16、HP Pavilion Plus 14z-ey100及Lenovo Slim 5 16(Gen9)新機種。

InsydeH2O透過支援先進的安全功能和規範，協助8040系列筆電設計符合微軟Windows 11的現代安全要求，包括Secured-core PC (Level 3)、平台安全啟動(Platform Secure Boot)、A/B系統恢復(符合NIST SP 800-193)和微軟的Pluton安全處理器(Pluton Security Processor)，進而提供從晶片到雲端的全面嚴密保護，協助系統防範複雜的網路資安威脅，保護用戶在Windows 11 PC的憑證、個人資料和加密金鑰。

系微個人電腦事業群資深協理羅文華表示，AI PCs在市場上的成長動能正在加速中，我們很榮幸能協助我們的客戶實現這些創新設計並如期推出面世，以滿足AI新時代來臨的需求。隨著第二代產品的成功推出，系微InsydeH2O解決方案再次證明其為及時支援新款先進AI PC設計的最佳選擇。

AI AMD

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