華碩21日發表會 將推出首台搭載高通處理器的AI PC

PC品牌大廠華碩（2357）搶攻AI PC商機，近期正式對外發出邀請函，預告將於台灣時間5月21日凌晨舉行《Next Level. AI Incredible.》線上發表會，並盛大發表華碩首款新世代AI PC，據悉，華碩新品將搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite處理器，這也將是華碩首台搭載Snapdragon X Elite的AI PC。

華碩本次線上發表會將由共同執行長許先越主持，同時，華碩也將邀請合作夥伴高通及微軟（Microsoft）高層出席並致詞。

華碩表示，本次將發表新世代AI PC，該產品為高階NB，其AI功能與效能將帶給用戶驚喜，該產品將全面支援華碩和微軟的最新人工智慧功能，並提供根據個人需求量身打造的個人化AI體驗。

此外，華碩本次發表的產品將於後續6月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）上現身。

儘管華碩並未透漏過多新產品訊息，但結合目前高通預定將於今年中旬正式推出Snapdragon X Elite處理器，加上華碩本次活動將邀請高通高層出席，答案已不言而喻，華碩新款AI PC將搭載Snapdragon X Elite處理器，這也將是華碩首台搭載Snapdragon X Elite的AI PC。

目前市面上所有主流PC品牌廠AI PC處理器不是採用英特爾不然就是超微（AMD），以現有產品而言，其實大約都只有10 TOPS以上，未達40 TOPS標準。

產業界預期，高通今年預計要推出的新一代AI PC平台Snapdragon X Elite，是接下來可以看到真正符合需筆電算力達40 TOPS 以上的CPU，換言之，搭載該處理器的NB將是嚴格定義上的AI PC。