鴻海與采埃孚合資車用底盤公司通過 加速戰略創新

全球最大的汽車零部件供應商之一采埃孚股份公司（ZF集團）1日宣布，采埃孚與全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）已於4月30日正式完成乘用車底盤系統合資公司程序。鴻海收購采埃孚底盤模組公司50%股份，雙方各持有50股份。鴻海與采埃孚於2023年7月24日簽署合資協定，並獲得相關監管機構批准。新合資公司名為ZF Foxconn Chassis Modules，將成為股東雙方未來發展戰略的核心要素。

雙方的戰略合作，不僅為采埃孚集團帶來了更多獲利成長的資源、新客戶群體，更將為采埃孚在不斷成長的車軸系統組裝這一核心市場之外創造更多發展機會。對於鴻海來說，收購采埃孚底盤模組有限公司50%的股份，為其在汽車產業開闢了新的前景。 合資公司的企業價值約為10億歐元（約11億美元），雙方將利用現有業務領域的核心競爭優勢和流程優勢，致力於新市場的開拓。

采埃孚集團執行長柯皓哲博士（Dr. Holger Klein）表示：「采埃孚和鴻海在合資公司中優勢互補，將各自獨有的優勢，如工程能力、靈活性、經驗技術和客戶導向等在全球範圍內融合在一起，確保了我們在當前成長領域的領先地位，並且為我們進入未來市場鋪平了道路。 我們將和鴻海攜手，精準滿足市場新舊客戶的多元化需求，同時將更多創新技術成果應用於量產車型。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「我們非常高興見到這個戰略合作案終於底定，鴻海的全球網路和供應鏈管理能力將有效賦能雙方長遠的發展戰略。我們非常期待在更廣泛的交通和出行領域，與采埃孚共同探索更多合作機會。 」

該合資公司將由兩位采埃孚經驗豐富的高階主管帶領，艾克·多夫（Eike Dorff）擔任執行長一職，財務長則由烏爾斯·里恩霍夫（Urs Rienhoff）擔任，未來將不斷優化生產流程，緊跟市場趨勢以滿足客戶需求，掌握全球車軸總成市場的發展商機。

采埃孚底盤模組營業單位的企業價值約為10億歐元（約11億美元）。采埃孚底盤模組股份有限公司為全球高端和暢銷車型製造商提供產品，在全球擁有25個據點，大約3800名員工，其中近100人常駐德國。 采埃孚底盤模組業務2023年銷售額約為43億歐元（47億美元）。