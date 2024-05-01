年後轉職最熱門公司出爐 前三名台積電、華碩、台達電

年後轉職潮延長，轉職的員工何處去？根據《比薪水》統計，年後至今薪水情報兌換的次數大幅增加，「軟體網路業」兌換最多，共計 23,216 次，顯示科技業員工也大洗牌，跳槽尋求更好的薪水。

《比薪水》年後薪水情報兌換最多的前三名公司為台積電（2330）、華碩（2357）、台達電（2308），其中華碩的兌換次數為 2,388 次，占了軟體網路業的十分之一。即便軟體網路業正夯，近年積極擴廠、全世界都在看的半導體龍頭台積電，突破重圍成為冠軍，成為科技業跳槽首選。

年後轉職最熱門公司出爐，前三名為台積電、華碩、台達電。 圖／比薪水提供

至於年後兌換次數最多的職缺前五名，則由公司排名季軍的台達電、Google美商科高聯手包辦。

比薪水指出，Google（美商科高）是台灣頂尖軟體公司，薪資福利名列前茅。繼2021年啟用遠東通訊園區辦公室後，今年4月Google再啟用了板橋第二辦公室，看好台灣科技實力，並提供優渥的薪資福利，遊戲室、籃球場、瑜珈房等休閒措施應有盡有。不過，要擠進Google可不容易，面試流程共有五到六關，是名副其實的過五關、斬六將。

兌換次數第一名的職缺為專案經理（Program Manager），負責溝通協調、時程管理。這筆薪水情報的分享者說，自己是派遣而非正職，但在Google工作有助自我提升，建立人脈和專業知識，提升轉正職的機會。更令人羨慕的是，即便是派遣職缺，Google 也給出了逾百萬的年薪。

第二名的測試工程師（Test Engineer）是Google近期在板橋開出的職缺，因此相當熱門。以信義辦公室的薪水、工作心得作為參考，測試工程師的年薪約 14 個月，工作量不大，辦公室氣氛良好，工時和休假都很彈性。

最近兩年，台達電的薪資大漲，AI 伺服器前景更是看好，成為科技業跳槽大熱門，霸佔職缺兌換次數的三到五名毫不意外。

兌換次數第三名為約聘的產品行銷專員，月薪47K。根據這一筆薪水情報，在台達電，PM的職稱有產品行銷代表、產品工程師兩種，後者的升遷和薪資較優。第四名則是國外業務，得負責客訴、交期、催料、業績，工作內容更接近 PM，月薪則為60K、年薪約18個月。

第五名為研發工程師（RD），月薪67.5K。這筆情報的分享者在新竹的台達研究院任職，每天準時上下班，缺點是沒有教育訓練，新人必須立即上工，工作內容也不一定跟應聘的職缺有關，建議求職者加入台達時慎選部門。

《比薪水》表示，兌換前五名的薪水情報，都是薪資、福利優渥的公司近期所開出的職缺，顯示了薪水、前景是年後轉職的首要考量。