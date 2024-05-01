世界先進改選…台積電退出董事會 總統府資政沈榮津入列

世界先進（5347）將於6月14日的股東常會全面改選董事，昨（30）日公司提名九席候選人名單，先前以台積電（2330）法人代表出任董事的方略及曾繁城改以自然人爭取連任，總統府資政沈榮津也進入名單中。換言之，台積電完全退出世界董事會。

世界原是為台灣發展記憶體自有技術而成立，因應1990年代「次微米計畫」，1994年工研院以技術轉移的方式衍生成立世界，台積電在世界成立後，一直是大股東與董事身分。即便世界之後退出記憶體製造，轉為專業8吋晶圓代工廠，台積電仍是大股東與董事會要角。

如今台積電退出世界董事會，是世界成立30年來頭一遭，引發外界高度關注。

世界董事長方略昨天在法說會上表示，台積電不再擔任世界董事，主要為持續強化公司治理，落實經營者責任，雙方強化ESG。

台積電昨天說明，與世界之間非控制從屬關係，為強化經營者責任與公司治理，因此台積電擬不再派任法人代表參與世界董事選舉，不過仍將行使投票權支持適當的董事候選人，包括董座方略。相關決定與台積電持有世界股票無關，台積電並無出脫世界持股計畫。

至於外傳世界將與台積電合資在新加坡蓋12吋廠，方略昨天重申，世界對12吋廠投資還在積極評估當中。

依據世界公布的董事候選人名單，四席董事候選人為現任董事長方略、董事曾繁城，新增總統府資政沈榮津、行政院國家發展基金會管理會改為國發會主任委員龔明鑫擔任代表人。

至於五席獨立董事候選人則為現任獨董金聯舫、史欽泰及陳良基，還有世界前總經理徐中時及台灣大學會計學系兼任教授林嬋娟。



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