世芯上季 EPS 15.83元 登峰

股王世芯-KY（3661）近期遭列注意股票，昨（30）日應主管機關要求，公布上季獲利12.3億元，創新高，季增約一成，並較去年同期大增1.18倍，每股純益為15.83元。法人看好，受惠大客戶訂單動能延續，世芯本季業績可望挑戰連三季改寫新猷。

世芯為特殊應用IC（ASIC）設計服務商，近期因單一投資人於單一交易日賣出世芯股票成交金額達世芯當日總成交金額比重超過一成，且總金額超過1億元，遭列注意股票。

世芯原訂於5月3日的法說會上公布上季財報，因遭列注意股而應主管機關要求，提前在昨天公布營運數字。世芯昨天股價跌5元、收3,120元，再度超車信驊的3,085元，奪回台股股王。

世芯首季合併營收、獲利都創新高，營收為104.89億元，季增13.6％，年增83.5％；獲利為12.3億元，季增約一成，年增1.18倍，每股純益15.83元。

先前市場傳出，世芯後續訂單有雜音，法人仍看好，世芯第一大客戶的AI晶片出貨動能持續強勁，相關出貨量有機會年增三成。另外，該公司美系整合元件廠（IDM）大廠客戶的AI晶片出貨也將會逐漸放量，今年可望躍升其第二大客戶。

世芯首季繳出好成績，法人預期，該公司本季營收表現持續看增，可望連三季改寫紀錄，今年營收有機會逐季走高，帶動全年業績繼續登上歷史新高，並挑戰首度賺逾八個股本。

世芯董事會日前通過辦理發行上限1,000張新股私募案，將洽策略性投資人辦理。法人認為，世芯辦理私募，雖會面臨股本膨脹、稀釋每股獲利表現問題，但若能進一步找到更多合作夥伴，對公司長線發展有利。