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鴻海：今年營運將優於去年 董座劉揚偉看好AI帶動需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫）
鴻海董事長劉揚偉 （本報系資料庫）

鴻海（2317）集團將在5月31日舉行股東會，昨（30）日致股東報告書出爐，鴻海董事長劉揚偉預估，今年全球GDP增速將較去年大致持平，對今年資通訊產業景氣保持較中性的看法。然而，受惠於生成式AI等應用對雲端網路產品的需求增加，預期今年營運表現有望優於前一年。

劉揚偉表示，去年全球經濟及貿易面臨許多挑戰，通膨壓力和高利率環境降低終端市場需求及廠商投資意願．並反映在市場疲軟和供應鏈對於存貨管理的謹慎態度。在此嚴峻考驗下，鴻海去年仍繳出6.162兆元、歷年營收次高的紀錄。

展望今年，劉揚偉指出，預期消費智能及電腦終端等消費性產品仍會受到全球政經局勢影響，但也看到AI與EV的成長機會。由於這些外部因素的不確定性，鴻海將致力於提高產品競爭力，尤其在目前成長最快速的AI伺服器以及電動車市場。

展望AI伺服器布局，劉揚偉重申，在高速成長的領域中，鴻海展現出全方位的製造實力，從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃整體設計和製造，再到資料中心的建置；並且導入垂直整合的存儲器、交換器、以及先進的散熱解決方案。

劉揚偉強調，特別是在上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板的開發，這是鴻海發展AI伺服器的核心策略。鴻海除致力於擴大在上游市場的占有率，同時開始擴大下游的整機組裝，目標將AI伺服器的市占率，提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。

PC及智慧型手機市場方面，他說，歷經過去兩年銷售下滑後，IDC預估PC及智慧型手機市場今年將擺脫衰退重返成長。隨著消費性產品回穩、傳統伺服器市場逐步回溫，及AI伺服器的明確成長趨勢，預期今年資通訊本業整體營運會優於去年，雲端網路產品將是今年的主要成長來源。

鴻海致股東報告書重點
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市占率 網路 電動

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