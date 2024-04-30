南亞科公司治理評鑑排名前5％ 第六度獲肯定

記憶體廠南亞科（2408）第六度榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5％，同時亦名列市值100億元以上的電子類上市櫃公司前10％。南亞科表示，獲獎肯定公司在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作 」、「提升資訊透明度」以及「推動永續發展」四大管理構面的持續努力與成果。

第十屆公司治理評鑑共有952家上市公司及754家上櫃公司，共計1,706家接受評鑑，其中排名前5％的上市公司有48家、上櫃公司有38家，排名前10％的電子類上市櫃公司有27家。

南亞科長久耕耘企業永續，高階經理人績效與永續相結合，除經濟績效，亦將氣候變遷、環境友善產品、員工成長、供應商管理等面向納入永續績效。公司積極與利害關係人溝通，發布永續報告書，更整合氣候相關風險與財務營運績效，自2022年開始發布TCFD報告書，並將進一步結合生物多樣性，計劃發布TCFD與TNFD整合報告。

南亞科自2021年多次入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability World Index）「世界指數」（DJSI World Index）成分股及「新興市場指數」（DJSI Emerging Markets Index）成分股，總評比成績連續六年獲得全球記憶體業排名第一名。同時多年來亦被納入「台灣公司治理100指數」以及「台灣高薪100指數」等成分股，本公司將在公司治理上持續努力，邁向永續發展。