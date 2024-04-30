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中光電法說會／第1季是顯示產品的谷底 估車用年成長逾五成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）總經理林惠姿30日表示，第1季確立是顯示產品的谷底。受惠於運動賽事拉升電視需求成長，電視是較有需求動能的產品。車用顯示產品估年增逾五成，主要是因基期較小。

中光電今天召開線上法人說明會，公布今年首季財務報表。總計第1季合併營業收入淨額為新台幣91.2億元，受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，較第４季減少7.8%，較去年同期則略減4.7%。第１季合併毛利率為17.6%，由於稼動率下降及產品組合變化，較前一季20.2%減少2.6%；相較去年同期16.7%則因有利匯差及工費下降而增加0.9%。合併營業淨損為新台幣0.28億元，較第４季及去年同期分別衰退114%及144%。合併稅後淨損為新台幣0.14億元，較第４季及去年同期分別減少106%及107%，主要係提列子公司災害損失所致。歸屬母公司股東淨利則為新台幣1.43億元，較上一季新台幣2.6億元減少45%，較去年同期新台幣2.53億元則減少43%。今年第１季基本每股盈餘為新台幣0.37元。

節能產品第1季合併營收約41.28億元，受到淡季影響較第４季減少7%，相較去年同期則減少1%；出貨量約759萬片/台，季增1%並較去年同期成長8.5%。針對今年第２季營運，林惠姿總經理表示，NB機種將逐漸恢復成長動能，TV新機種則預計於５月量產，但仍需觀察面板漲價對市場需求的影響，因此預估節能產品第２季整體出貨量將較第１季微幅成長。

展望未來營運發展，林惠姿指出，越南廠TV及Monitor LCM生意將陸續量產， NB機種因AI PC及Win11可望帶動下半年換機潮，加上OLED Tablet新訂單挹注下，各主要產品線下半年營運將優於上半年，2024年節能產品的整體出貨量將維持成長一到二成以上之預期。林惠姿進一步說明未來策略，將根據節能顯示器市場的趨勢持續開發觸控模組、機構設計、電子解決方案等組合平台，以靈活的生意模式，為客戶提供完整且多元整合的客製化顯示器解決方案。

影像產品第1季合併營收約33.53億元，季增1%並較去年同期成長7%；出貨量則約22.4萬多台，與去年第4季相當但較去年同期減少5%。針對今年第2季營運，林惠姿表示，由於通膨、經濟活動低迷以及歐洲持續的衝突，客戶對銷售預期相對保守，因此預期影像產品第2季整體出貨量將小幅成長。但隨著新平台與新產品陸續量產，下半年各應用別產品線出貨全面成長帶動下，2024年整體出貨量仍將維持兩成以上成長預期。

展望未來營運發展，影像產品將整合先進AI/智能技術，以加強智能應用與不同場域之間的緊密連結，並深化與挖掘特定場域和車用投影顯示應用機會，以布局下一波成長動能。針對市場持續成長的微投影產品，將提供各種客製化的光機或整機服務。今年將開發完成全新全球最小單色AR標準光機，以擴大客戶應用領域。林惠姿表示，影像產品將以創新思維持續打造令使用者更驚豔的影像生活體驗。

中光電 新台幣

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