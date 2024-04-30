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生成式AI應用選拔賽開跑 總獎金高達700萬

中央社／ 台北30日電

國科會首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」即日起開跑，分為「創新創業組」、「創意創客組」2組徵件，總獎金高達新台幣700萬元。

台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心今天發布新聞稿指出，AI技術為人類世界帶來翻天覆地的變革，自2023年底ChatGPT橫空出世後，生成式AI（GenAI）更為產業帶來新一輪破壞式創新，百工百業正因應GenAI的迅速擴散搶攻升級轉型的契機。

由國家科學及技術委員會主辦、台大智活中心執行的首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」於即日起受理報名，分為「創新創業組」、「創意創客組」2組徵件，總獎金高達700萬元。

GenAI Stars「創新創業組」鎖定國內外新創、企業、學研、政府單位，廣徵與生成式AI相關的企業內部解決方案、創新產品與服務，首獎隊伍可獨得150萬元獎金外，入圍複審隊伍可獲得10萬元實作輔導金和技術資源，並依團隊需求，進行技術優化、市場評估等深度輔導，期能將AI研發成果轉化為豐碩的產業共創效益。

GenAI Stars「創意創客組」則期望挖掘校園中未來的AI人才，鎖定高中職生、大專及社會人士，廣徵生成式AI應用好點子；還有愛爾達、飛軒理、台灣企銀等企業響應出題，祭出專屬額外獎勵，邀請參賽者在7月6日、7月7日參與「全國線上黑客松競賽」挑戰解題。

台大智活中心表示，競賽過程中將無償供應GenAI培力資源，包括GenAI基礎教學、工具運用課程及設計思考課程；「創新創業組」報名截止日為5月15日，10月中上台簡報決審，「創意創客組」報名截止日為6月30日，9月中公告獲獎名單。

AI 國科會

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