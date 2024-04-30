快訊

報稅賺好康！信用卡繳稅優惠大公開 分期0利率還可賺哩程回饋

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界先進法說會／估地震影響2%出貨遞延至第3季 資本支出維持

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）30日召開法說會釋出展望，世界先進估地震影響部份出貨延遲，約2%出貨遞延至第3季，另外今年資本支出持續嚴格管控，維持38億元。

就403地震影響，世界先進提到，地震後廠區立即疏散後續確認環境無虞後讓員工復工，廠區設備80%一天內復原，多數廠區四天內恢復，晶圓二廠則約一周恢復，感謝所有工程師協力廠商在連假的無私奉獻。

地震損失，世界先進指出，估計考量保險理賠後影響第二季毛利率1.5個百分點，出貨延遲已立即通知客戶並預計2%晶圓出貨將遞延到第三季。

世界先進預期，2024年產能338.7萬片年增1%，較先前2月說法略微增加主要是晶圓五廠4000片產能提前開出所致。

資本支出方面，世界先進提到，2024年持續嚴格管控，預估約38億元，60%用於晶圓五廠，剩餘用於其餘廠區的年度維修優化。相關說法較前一季法說會上維持。

訂單能見度，世界先進提到，歷經產業淡季後回穩，不過工業用與車用仍在調整使客戶訂單能見度整體仍約2-3個月。第2季產能利用率季增10個百分點達到約65%左右。

世界董座方略也說，大陸過去十幾年來成熟製程都供過於求價格也較低，不過公司持續找到成長方向。

世界先進 晶圓代工廠

延伸閱讀

世界先進法說會／看第2季出貨量季增17-19% 均價下滑

昨晚台中規模3.8地震 氣象署：台灣本來就是地震好發區域

凌晨0時21分花蓮近海地震規模4.7 最大震度4級

地震頻傳要拜什麼神？知名科技廟有根據

相關新聞

前進新加坡設12吋廠？世界董座方略：需四要素完備才會「上馬」

世界先進因應地緣政治風險採行海外設廠成為今日法說會法人關注焦點，世界董事長方略表示，由於世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，...

世界先進董事改選台積電無派法人代表 董座這樣說

世界先進（5347）今年股東會將全面改選董事，今年母公司台積電（2330）並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾...

全球智慧吸塵器出貨上看1,850萬台 中國大陸已成最大市場

根據IDC(國際數據資訊) 全球季度智慧家居設備追蹤報告的最新數據，2023 年全球智慧吸塵設備出貨量達到 1,850 ...

世界訂單回溫 本季產能利用率至近七成水準

世界先進（5347）今日公布首季稅後純益12.72億元，季減46.7%，年減6.7%，每股純益0.77元，隨半導體需求逐...

台積電：首創空汙快篩即時感測儀 1分鐘取得氣體數據

台積電（2330）30日更新ESG電子報提到，公司致力實踐《環境保護政策》以達環境零衝擊目標，積極強化空汙防制設備監測效...

世界先進法說會／估地震影響2%出貨遞延至第3季 資本支出維持

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）30日召開法說會釋出展望，世界先進估地震影響部份出貨延遲，約2%出貨遞延至第3季，另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。