紅潮來襲 立訊搶進輝達鏈 瞄準地表最強AI晶片商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝達GB200 AI伺服器的多項零組件，涵蓋連接線器材、電源相關與散熱等產品。（圖／取自立訊精密官方網站）
紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝達GB200 AI伺服器的多項零組件，涵蓋連接線器材、電源相關與散熱等產品。（圖／取自立訊精密官方網站）

紅潮進軍輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200相關AI伺服器供應鏈。紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝達GB200 AI伺服器的多項零組件，涵蓋連接線器材、電源相關與散熱等產品。法人指出，立訊主打的品項都是台廠擅長的領域，再度與台廠直球對決。

立訊過往在伺服器領域並不突出，如今一出手就直搗輝達最高規AI產品，市場關注。尤其立訊先前快速進入iPhone供應鏈，大搶台廠蘋果訂單，顛覆原本的供應鏈機制，若立訊在輝達AI供應鏈複製先前打入蘋果供應鏈「後發先至」的態勢，勢必也會有一番激烈的競爭。

立訊搶進輝達GB200AI伺服器零組件 圖／經濟日報提供
立訊搶進輝達GB200AI伺服器零組件 圖／經濟日報提供

業界人士分析，立訊宣稱能供應輝達GB200相關零組件，目前都是台廠擅長的領域，例如連接線材雖是立訊本業，但台廠佳必琪（6197）、嘉基（6715）也是輝達GB200AI伺服器用線供應商，未來將與立訊直球對決。

電源方面，台達電（2308）藉由整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單，後續也將立訊競爭。至於散熱，目前以奇鋐（3017）、雙鴻（3324）最受市場期待，同樣也要與立訊較勁。

陸媒報導，立訊在對投資人的會議記錄中披露，已開發出輝達GB200 AI伺服器對應架構解決方案，包括電連接、光連接、電源管理與散熱等產品，預期該公司可以提供約人民幣209萬元（約新台幣944.68萬元）的解決方案，預計總市場規模將達人民幣千億元（約新台幣4,520億元）。

AI 立訊 輝達

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