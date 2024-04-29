台灣大新形象廣告「台哥Duck」 用戶享科技電信生活圈

台灣大哥大（3045）表示，不斷運用科技力量，為用戶開啟無限可能，29日推出「台灣大 大可能」全新形象廣告，大玩諧音梗創意，邀請藝人邰智源「邰哥」，與首次亮相的全新吉祥物鴨子「台哥Duck」共同演繹「大可飆速」、「大可響樂」、「大可回饋」3支形象廣告，藉由影片傳遞台灣大哥大以用戶為核心，憑藉千萬用戶基礎，鏈結集團綜效，建立更大平台，發展Telco+ Tech業務，拓展更多跨業跨域應用，讓科技電信生態圈融入用戶生活，帶來更多「大可能」。

台灣大強調，在千萬用戶與獨門方案助攻下，帶給用戶更多無限「大可能」。首支影片「大可飆速」將於今晚黃金時段7點58分起，在各大有線無線電視台與YouTube平台首播。此外，台灣大創新科技服務MyMoji同步全新上架8款「台哥Duck」LINE、GIF主題動態貼圖，即日起至5月31日，限時免費製作。

台灣大指出，邰哥從資深電視娛樂人成功轉戰新媒體，挑戰無限可能，與台灣大「Open Possible能所不能」的品牌精神不謀而合，此外，台灣大翻玩諧音創意，運用「邰哥」加上「Duck」等於「台哥大」的品牌諧音加乘傳播的趣味性和話題性，而「台灣大 大可能」新形象廣告除了今晚首播「大可飆速」篇外，也將陸續推出「大可回饋」篇、「大可響樂」篇等系列。

台灣大表示，今晚全台首播「大可飆速」篇，邰哥將分飾7角，與「台哥Duck」一同穿越不同場景，透過台灣大哥大5G+Wi-Fi 6的超高速網路，戶外使用高速5G隨時飆網，在家無縫接軌光纖Wi-Fi ，室內室外都無比順暢。為了讓「台哥Duck」更加生動活潑，特別邀請專業操偶師操刀演出，「台哥Duck」在鏡頭前活靈活現的表演，邰哥打趣表示「台哥Duck」演技比自己更好。此外，台灣大展現科技創新能量，於首播的「大可飆速」影片中，翻玩AI技術，在荒島、懸崖邊等場景，運用AI讓邰哥能所不能地出現在各個場景，展現台灣大致力將新科技導入到各個應用，不斷創新的精神。

台灣大強調，擁有業界最廣的5個4G頻段，及3.5GHz黃金頻段100MHz最大頻寬資源，提供用戶更廣網路涵蓋，更優室內信號穿透力，更高速網路服務。此外，搭配獨門方案「好速成双」，讓用戶室內室外「大可飆速」。「好速成双」獲得用戶好評，持續推升5G及300Mbps以上高頻寬銷售，5G好速成双申辦量年增1.3倍，帶動好速成双中5G總用戶數成長近4成。

台灣大指出，提供「好速成双」、「OP 響樂生活」、「mo 幣多」、「Disney+」等多元獨門方案，搭配優質網路，讓用戶「大可響樂」。台灣大「OP響樂生活」整合網路、內容、設備、服務，一站式升級娛樂體驗，其中，「OP影音劇院」套裝總銷量已突破3.8萬組，目前年成長超過3成；「OP遊戲玩家」套裝總銷量突破2萬組；而甫於2023年底推出的「OP智慧家庭」套裝銷量首月即突破千組，預估2024年銷售正成長。

台灣大強調，結合集團綜效，建立mo幣生態圈，並推出「mo幣多」專案，用戶申辦5G專案，月月獲得 2%至7.5% 的高比例 mo 幣回饋，創造用戶、台灣大和momo三贏，讓喜愛購物用戶「大可回饋」，未來台灣大持續拓展mo幣應用場域，布局全通路點數經濟，擴大mo幣生態圈。

此外，台灣大宣布，MyMoji上架8 款「台哥Duck」LINE、GIF主題動態貼圖，包含洗腦萬用金句「啾duck心」、「吼duck賣造」等，民眾下載MyMoji APP，即可免費自拍 AI 生成專屬自己的3D數位分身，隨心更換分身造型、調整臉型無痛瘦臉，即日起至5月31日，可免費製作與吉祥物DUCK同框貼圖，建構你的元宇宙Duck大可能。