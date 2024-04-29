中華電獲 FinanceAsia 台灣最佳 ESG 承諾及最佳投資人關係

國際著名財經雜誌FinanceAsia（亞洲金融）近日公布第24屆亞洲最佳企業評選，中華電信（2412）表示，榮獲台灣「最佳ESG承諾(Most Committed to ESG)」銀獎，為台灣電信最佳，亦獲評為台灣跨產業「最佳投資人關係(Best Investor Relations)」銅獎，是台灣電信業唯一獲獎業者。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信長期以來在ESG方面的付出與耕耘，以及在建立透明、穩健的投資者關係方面表現卓越，不僅在各產業中脫穎而出，更是電信業第一。

國際媒體FinanceAsia長年舉辦年度「亞洲最佳企業評選」，被業界視為標竿，該評選邀請專業機構投資人和財務分析師以投資人的觀點出發，針對亞洲主要市場以不同市場別及產業別進行具代表性企業提名，並就營運表現、永續發展策略及投資人關係等面向進行評選，票選出傑出企業，分別授予金、銀和銅獎。

郭水義指出，中華電信持續專注於企業永續發展，積極推動淨零減碳，具體承諾淨零目標及前進路徑，除領先同業承諾於2030年達成生物多樣性淨正向影響與無毀林目標，更率先加入EV100倡議，承諾於2030年前達成100%公務工程交通載具電動化的目標。

同時，郭水義表示，中華電信積極實踐區域數位平權，並以成為「數位生態系統協創者的領導品牌」為願景，持續以科技力帶動全民升級。此外，中華電信視員工為公司最重要的資產，致力於打造幸福企業，實施五大福利措施提升員工薪津待遇及晉升管道。

中華電信總經理林昭陽表示，永續治理是企業永續發展的重要一環，為持續強化公司治理，公司不僅訂定高階經理人變動薪酬與ESG指標連結，更制定高階薪酬索回政策（Clawback Policy），是全台灣少數以此政策確保高階主管之決策與投資人長期利益結合之企業；此外，有鑑於公司治理在薪酬資訊揭露的國際發展及趨勢，公司積極響應國際最佳實踐，今年起於年報中個別揭露2023年董事及總經理薪酬。公司十分注重資訊透明及利益關係人關注之議題，持續優化資訊揭露品質，並精進與投資人的雙向溝通管道，投資人關係團隊亦廣受國內外投資人及分析師肯定。

郭水義表示，中華電信長年以來為ESG永續發展投入的心力以及對投資人關係的維繫廣獲國際肯定，除續獲國際信用評等機構Standard & Poor’s國外長期評等為「AA」，是全球電信業者最佳及唯一，更蟬聯道瓊永續世界指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界指數(DJSI-World)」，名列全球電信業第一。中華電信將持續以「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，朝公司三大願景「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團」邁進大步。