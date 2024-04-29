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遠傳獲 FinanceAsia 台灣年度「最佳中型企業」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
FinanceAsia「2024年亞洲最佳企業」評選，遠傳榮獲「最佳中型企業」銀獎，董事長徐旭東（左）代表遠東新世紀獲頒「最佳CEO」金獎，總經理井琪（右）榮獲「最佳CEO」銅獎。遠傳提供
FinanceAsia「2024年亞洲最佳企業」評選，遠傳榮獲「最佳中型企業」銀獎，董事長徐旭東（左）代表遠東新世紀獲頒「最佳CEO」金獎，總經理井琪（右）榮獲「最佳CEO」銅獎。遠傳提供

國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）近日公布「2024年亞洲最佳企業」 （Asia's Best Managed Companies）評選結果，遠東集團暨遠傳（4904）董事長徐旭東代表遠東新世紀一舉獲頒台灣年度「最佳CEO」（Best CEO）金獎的最高榮譽，遠傳總經理井琪亦榮獲台灣年度「最佳CEO」（Best CEO）銅獎、遠傳也拿下台灣年度「最佳中型企業」（Best Mid Cap Company）銀獎殊榮，雙獎均為台灣電信業唯一獲獎企業，公司治理及永續經營成績傲視群雄。

遠傳總座井琪表示，獲得《亞洲金融雜誌》來自全球財經專家的肯定，讓遠傳能夠再度脫穎而出，並且蟬聯台灣年度最佳CEO、最佳企業的殊榮，在董事長徐旭東董事長全力支持下，以及遠傳經營團隊與全體同仁共同努力，遠傳持續將ESG融入營運，以科技力推動永續，致力創造對環境、經濟及社會的最大貢獻，朝向「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續」的願景邁進。

「亞洲最佳企業」為《亞洲金融雜誌》舉辦的年度重要評選，每年邀請全球機構投資人、分析師等專業經理人，針對中國大陸、香港、台灣、菲律賓等亞洲主要市場之上市公司，就營運管理、公司治理、經營團隊、投資關係與企業社會責任等各面向進行票選評鑑，遴選出亞洲各國最具影響力之企業典範，於機構投資人產業具極高的參考性。

遠傳表示，將永續目標結合經營策略，致力於財務資訊透明、經營管理多元發展，更同步關注永續發展議題，屢獲國內外權威機構肯定。除了總經理井琪再度獲頒「亞洲金融雜誌」台灣年度「最佳CEO」、遠傳榮獲台灣年度「最佳中型企業」殊榮；遠傳更連續5年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，分數高居全球電信業第一；今年也蟬聯全球權威碳揭露組織CDP供應商議合評等最高榮譽「領導級A級」的肯定，成為全台唯一連續4年獲得此榮譽電信業者，與供應商夥伴攜手，邁向永續共好。

遠傳

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