快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

鴻海旗下工業富聯第1季業績再創新高 AI伺服器增長近三倍

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）29日發布2024年第一季度報告。 受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，工業富聯2024年第一季度三額三率均實現三升，且均創下公司上市以來同期新高。 其中，營收人民幣（下同）1186.88億元，同比增長12.09%。 利潤方面更是大幅跑贏營收增長，歸屬於上市公司股東的淨利潤41.85億元，同比大增33.77%;扣非淨利潤42.72億元，同比大增33.22%。 基本每股收益升至0.21元，也創下同期新高。

全球雲服務商推動大模型應用落地提速，生成式AI熱潮也持續推升全球AI伺服器的龐大需求，為工業富聯雲計算業務增長注入強勁動力。 2024年第一季度，工業富聯雲計算業務收入佔整體收入近五成，創單季度新高。 AI伺服器占伺服器整體收入近四成，AI伺服器收入同比增長近兩倍，環比呈現近雙位數比率增長。

此外，生成式AI伺服器同比增加近三倍，環比也呈現雙位數比率增長。 通用伺服器較去年同期實現雙位數比率增長，環比也呈現增長良好趨勢。

AI 伺服器

延伸閱讀

鴻海擴大綠電布局 注資開鴻能源上限10億元

英特爾公布財報盤後股價跌 但鴻海、華碩後市有利

台積電、鴻海等權值股下跌…台股今跌逾270點 金管會提三點信心喊話

鴻海「輪值CEO」上路…為何制度不明、劉揚偉也要推？背後恐和郭台銘有關

相關新聞

推 AI 新品支援高工作負載！英業達：AI、HPC 仍為大趨勢

代工大廠英業達（2356）29日指出，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的擴展仍然是 GPU 伺服器的主要驅動力。這...

鴻海首度舉行大規模永續敬業度調查 員工整體永續敬業度為82%

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）在成立 50 週年之際，為深化員工溝通，推動企業文化及組織行為的優化與轉 型，...

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

陽明交通大學客家學院先前有師生控訴，校方以產學合作之名，竹北六家校區七成土地給群聯（8299）興建辦公大樓，且群聯將可望...

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台積電（2330）延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃...

BCG：台廠全球布局靠 AI 助攻 可望提高20%生產效率

全球製造業面臨日益複雜的環境—經濟與地緣政治的不確定性、永續法規要求、供應鏈重組壓力、人才短缺，而AI等先進技術蓬勃發展...

工研院攜手中佑精材 進軍航太級3D列印粉末量產市場

疫後全球旅遊復甦，根據國際運航運輸協會(IATA)統計，全球航太產業MRO(maintenance, repair an...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。