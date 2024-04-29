鴻海旗下工業富聯第1季業績再創新高 AI伺服器增長近三倍
鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）29日發布2024年第一季度報告。 受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，工業富聯2024年第一季度三額三率均實現三升，且均創下公司上市以來同期新高。 其中，營收人民幣（下同）1186.88億元，同比增長12.09%。 利潤方面更是大幅跑贏營收增長，歸屬於上市公司股東的淨利潤41.85億元，同比大增33.77%;扣非淨利潤42.72億元，同比大增33.22%。 基本每股收益升至0.21元，也創下同期新高。
全球雲服務商推動大模型應用落地提速，生成式AI熱潮也持續推升全球AI伺服器的龐大需求，為工業富聯雲計算業務增長注入強勁動力。 2024年第一季度，工業富聯雲計算業務收入佔整體收入近五成，創單季度新高。 AI伺服器占伺服器整體收入近四成，AI伺服器收入同比增長近兩倍，環比呈現近雙位數比率增長。
此外，生成式AI伺服器同比增加近三倍，環比也呈現雙位數比率增長。 通用伺服器較去年同期實現雙位數比率增長，環比也呈現增長良好趨勢。
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