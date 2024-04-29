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推 AI 新品支援高工作負載！英業達：AI、HPC 仍為大趨勢

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）29日指出，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的擴展仍然是 GPU 伺服器的主要驅動力。這些伺服器在訓練和運行AI模型時，將發揮至關重要的作用，其應用範圍從智慧城市的高級分析到大規模的科學計算，而團隊為滿足未來高工作負載的需求，開發出全新AI伺服器 P8000IG6，而該新品能輕鬆解決AI和HPC龐大的工作負載。

據悉，英業達企業業務集團（英業達 EBG）第6事業部副總林宏洲指出，在人工智能時代，數據中心日益面臨快速擴容的需求，而英業達推出的 P8000IG6伺服器剛好可滿足這一需求。他強調，我們的模塊化設計不僅可實現快速部署和最高的靈活性，其領先的技術還能讓旗下客戶運行最先進的應用程序。

林宏洲表示，P8000IG6 具備一流的性能，擁有最高的靈活性，並且每台最多可搭載8顆由經由輝達NVLink、NVSwitch技術串連的圖形處理器，確實的透過最先進人工智能和高性能計算 (HPC)工作負載進行了優化。而且8顆處理器之間運行速度極快，若透過旗下配電盤將GPU與數據中心內其他GPU進行橋接，使用者則能享受最佳的使用效能。

英業達指出，該全新AI伺服器機種可適用H100、H200、B100人工智慧晶片，其主板則與 GPU安裝在不同的托盤中，且搭載英特爾（Intel）Xeon可擴展處理器 (Eagle Stream)，同時有第 4 代、第 5 代處理器可供選擇；該機還提供最新第5代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR5 SDRAM）、第5代資料傳輸介面（PCIe 5.0）連接。並為提高能效和可靠性，其 CPU 和 GPU 模塊分別採用 12V 和 54V 解耦電源。

英業達P8000IG6伺服器。英業達／提供
英業達P8000IG6伺服器。英業達／提供

GPU 伺服器 英業達

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