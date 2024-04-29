快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

台郡揮別首季谷底 鄭明智：2026年轉型效益顯現

中央社／ 台北29日電

台郡因稼動率下滑與季降價因素，首季本業轉虧，第2季產值估季增個位數百分比，董事長鄭明智表示，今年首季算最壞情況已過，今年估需求與去年持平，台郡跳脫單一軟板領域，看準模組解決方案潛力，估2026年轉型效應顯現。

台郡科技今天舉行第1季法人說明會，董事長鄭明智開場表示，「晶片解決AI上的運算問題，台郡解決傳輸問題」，台郡願景是成為全球軟板傳輸技術及模組解決方案的領航者，研發及創新是保有競爭力的成長引擎。

台郡技術發展藍圖從原有軟板（FPC）及軟板加工（FPCA）兩大領域，以聚醯亞胺(Polyimide，簡稱PI)為材料與製程基礎造就過去20年來的市場；2017年選擇低介電常數液晶聚合物（LCP）為材料基礎，開發FPC 2.0的製程名為Meta；續於2021年研發FPC 2.1的製程名為MetaLink，此製程技術將增加30%製程效率、20%空間利用率及65%高頻能力，與FPC 1.0 PI比較，可達到50%的節能節碳。

台郡表示，為解決高速運算及AI應用所產生的傳輸問題與瓶頸，台郡再開發次世代FPC 3.0的技術，名為NeuroCircuit （光電混合板），此技術結合Metalink與毫米波研發成果，可提供同時具備Within devices及Between devices的高頻傳輸應用方案，技術及製程優化將持續為台郡營收、獲利帶來下一階段的成長動能。

台郡首季營收新台幣67.88億元，因產能利用率下滑和季降價因素，本業虧損，但業外匯兌利益等貢獻下，歸屬於母公司業主淨利1800萬元，每股0.06元。

展望第2季，台郡表示，第2季整體生產產值將較今年第1季約有個位數百分比成長。

鄭明智表示，台灣這2、3年景氣轉變較大，產業也處於轉換期，需要整合，聚焦單一生意的企業會比較擔心被邊緣化。台郡也是從軟板跨進模組，也切入汽車和伺服器等高傳輸所需的新領域，車用的部分預估明年出貨倍增；整體而言，今年首季是最壞情況已經過去，下半年展望營運正常，今年需求估與去年持平，明年起會好轉。

台郡表示，高頻營收大概有30%，其中有3到5成來自LCP；目前模組化營收占比還不高，認為2026年模組化的成效會浮現，大概至少要30、40億元。

針對東南亞設廠，台郡表示，目前都在持續評估中，但認為還不到大規模生產的程度。

台郡先前公開收購無線射頻晶片廠宏觀，雙方將聚焦衛星、車用等領域，最快出貨貢獻效益會在2026年浮現。

此外，共同光學封裝（CPO）技術開始興起，CPO是搭配矽光子技術的異質封裝，台郡表示也不會缺席這個新興的領域。

台郡 營收 軟板

延伸閱讀

群創攜手日廠拓3D堆疊半導體技術 2025年第3季生產

中揚光轉型奏效車用訂單入手 下半年拚轉盈

超商老三逆襲 萊爾富拚創意轉骨向雙雄下戰帖

台灣數位轉型加速度、疫情前後皆助攻 AWS是背後重要推手

相關新聞

推 AI 新品支援高工作負載！英業達：AI、HPC 仍為大趨勢

代工大廠英業達（2356）29日指出，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的擴展仍然是 GPU 伺服器的主要驅動力。這...

鴻海首度舉行大規模永續敬業度調查 員工整體永續敬業度為82%

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）在成立 50 週年之際，為深化員工溝通，推動企業文化及組織行為的優化與轉 型，...

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

陽明交通大學客家學院先前有師生控訴，校方以產學合作之名，竹北六家校區七成土地給群聯（8299）興建辦公大樓，且群聯將可望...

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台積電（2330）延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃...

BCG：台廠全球布局靠 AI 助攻 可望提高20%生產效率

全球製造業面臨日益複雜的環境—經濟與地緣政治的不確定性、永續法規要求、供應鏈重組壓力、人才短缺，而AI等先進技術蓬勃發展...

工研院攜手中佑精材 進軍航太級3D列印粉末量產市場

疫後全球旅遊復甦，根據國際運航運輸協會(IATA)統計，全球航太產業MRO(maintenance, repair an...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。