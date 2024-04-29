鴻海首度舉行大規模永續敬業度調查 員工整體永續敬業度為82%

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）在成立 50 週年之際，為深化員工溝通，推動企業文化及組織行為的優化與轉 型，首度與第三方機構舉行大規模永續敬業度調查，調查對象包含中國大陸28個廠區及台灣19個廠區的師級幹部員工，將近18,000位員工參與。

調查發現整體永續敬業度為 82%、團隊合作 為 81%，其中在組織效率面向有較高的認同度，員工在實現潛能以及參與發聲的面向，更是高於 全球高科技產業的標準。未來公司也將依調查結果推動相應的優化專案，持續提升員工認同度， 創造更永續的職場工作環境，也追求集團的永續發展。

鴻海科技集團現行年度例行性員工調查，主要以了解同仁在工作崗位上，以及廠區內食衣住行的 滿意度，依據不同問卷目的，在頻率、對象、區域各有不同，主要範圍涵蓋集團內16家法人、 住宿員工等，包括第一線員級同仁與師級主管等。

企業營運長期績效緊密相關的員工永續敬業度，過去未曾舉行過類似調查。我們深知員工是我們 最重要的資產，因此鴻海科技集團在成立 50 週年、邁向新的 50 年之際，委託國際級的外部專業 管理顧問公司進行大規模的員工永續敬業度抽樣調查，透過問卷所發展的各項構面來了解員工與 公司的連結感、投入度、工作環境支持程度，以及個人在工作中的身心福祉狀態。調查結果與全 球科技產業龍頭企業的調查資料庫對標，在同樣的比較基礎下，可以更客觀且清楚瞭解員工對公 司的想法。

「透過第三方機構的協助，鴻海以科學的方法進行員工感知、滿意度等調查，讓同仁就本身的工作體驗提出真實的回饋，未來會以此調查數據為基礎，提出改善措施與方案。不斷提升員工對公司的認同，優化員工職場體驗，創造能和員工共同成長的永續企業環境。」鴻海科技集團夏國安人資長表示。

本次調查構面涵蓋永續員工敬業度、留任意願及高績效員工體驗12個面向，包括願景鼓舞、融 合多元、理解目標、信任領導、團隊合作、主管支持、敏捷轉型、參與發聲、組織效率、實踐潛 能、能力提升、合理獎酬等;其中，在「組織效率」面向有高度的認同度，此結果意味著同仁能 在「工作和個人生活中取得平衡」;員工在「實現潛能」以及「參與發聲」以的面向，更是高於全 球高科技產業的標準;同仁更進一步表達希望能強化對公司策略與發展的理解，以及團隊間能提升跨部門交流等。

後續公司依照調查結果隨即展開改善方案，包括擴大對內員工溝通頻率以及內容，運用集團內部 相信 APP，傳遞集團即時訊息;2024 年第1季起，調整集團內跨法人、廠區的「全球 EHS+ESG 行動工作會議」內容，深化各單位間交流內容。

在 2024 年3月，舉行「鴻海富士康永續獎」頒 獎典禮表彰集團內部於永續發展領域，作出卓越貢獻、推動 ESG 理念的個人和團隊。透過獎勵優 秀案例，讓集團海內外事業單位、子公司借鏡參考的範例，透過分享交流藉此加速各類 ESG 專案 的推動。

近年來，在企業社會責任的覺醒聲中，員工幸福感開始受到廣泛注意，現今最具公信力的國際企 業永續評選工具:美國道瓊永續性指數 DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes)，更將員工敬業度列為 ESG 三大面向中「S」(社會)的重要指標，應列入企業永續報告中，且須第三方查證並對外揭露。