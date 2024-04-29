廣達家庭日周六登場！ 萬人齊聚老董林百里將揭最新市況

AI熱潮持續延燒，台鏈代工大廠廣達（2382）憑藉自身雄厚的硬體製造實力，攜手輝達（NVIDIA) 打造出全球第一台AI伺服器，並乘著AI巨浪、順利卡位市場供應鏈。而廣達早期以筆記型電腦及通訊產品製造加工起家，現為全球最大電子代工廠，集團在高齡75歲的創辦人林百里，細心帶領之下邁過36個年頭，預計本週六（5/4）將在總部召開盛大週年慶活動，屆時林董事長、將帶副董事長梁次震一同現身致詞，釋出最新的未來展望。

廣達成功搭上合作夥伴輝達掀起的這波AI旋風、並透過雙方合作推出最新「推論伺服器MGX」，於全球伺服器市場大搶商機，而此波熱潮也不斷延燒，更在各地刮起陣陣強勁的AI狂潮，而上週剛滿75歲的董事長林百里，在這近半年來也多次現身按讚AI發展，而他此次也將循前例，帶領副董事長梁次震現身集團「家庭日」現場，除了將釋出最新的市場展望，也將與同仁們一同玩遊戲、互動同慶。

廣達36週年紀念活動，將邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、預計今年將斥資近千萬元來籌備，並將安排一系列闖關活動，同時也在員工餐廳內安排全天「美食自助吧」（生機吧、麵包吧、水果吧），喊話要讓大家享受被「美食環繞」的感覺，而每年同仁最期待「競賽搶獎金」的環節，也將再度登場，且今年將啟動「獎金加倍送」，屆時大家玩到閉幕式時，主辦單位將再從現場隊伍中，各抽出數隊實施獎金加倍。

廣達身為晶片大廠輝達的長年合作夥伴，去年五月「AI教父」黃仁勳返台參加台北國際電腦展時，第一個就選擇替廣達集團站台，不僅與副董事長梁次震稱兄道弟，更將標誌性的「皮衣外套」脫下來，借給一同出席活動的廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令披上，由此可見彼此之間深厚的情誼。而在輝達於GTC 大會上推出，號稱地表最強AI晶片GB200後，市場也傳出廣達拿下該伺服器整機大單，預計最快9月量產。