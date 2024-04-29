威剛迎成立23周年 展現綠色行動力、推動全球永續發展

記憶體模組大廠威剛科技（3260）迎接成立23周年，啟動為期一個月的慶祝活動，以「Innovate Today, Embrace Tomorrow」為主題，展開一系列綠色行動，包含全球造林計畫、全球永續行動、以及全球周年慶促銷活動。

透過全球民眾參與「守護地球」線上遊戲，威剛將攜手全球最大ESG綠色組織之一「One Tree Planted」於2024年在全球五大洲種下數千棵樹；串聯全球分公司倡議淨零永續，向企業內部植入永續DNA，實踐全球永續行動；民眾與威剛共同完成種樹活動，還有機會抽總價值20萬的ADATA高效能記憶體、XPG電競周邊等多項好禮，喚起民眾一起守護自然環境愛地球，實踐美好的永續願景。

為邀請全民響應永續，威剛推出「守護地球」線上遊戲，只要民眾參與任務積累「ESG永續積分」，全球達到500萬積分門檻，公司即與全球最大非營利綠色組織「One Tree Planted」合作，在全球五大洲種下5,000棵樹，以實際行動支持復育森林，守護生物多樣性，共建永續未來。

威剛董事長陳立白表示：「永續發展的種子早已在威剛的企業文化中萌芽，很高興能與One Tree Planted建立合作關係，共同為永續地球做出努力。」今年3月，威剛也率先從台灣出發，認養「台中海岸濕地保育軸帶」造林地，以企業影響力推動永續目標，展開全球造林計畫，為保護地球做出實際行動。

今年威剛奠基於原品牌標語Innovating the Future，以「Innovate Today, Embrace Tomorrow」延伸品牌願景與永續承諾，全方位部屬永續行動。公司由內而外推動環境保護、社會共榮、與公司治理為永續發展主軸：不僅投入植樹與海洋淨灘等環境友善活動，也成立「全球蜂鳥希望基金」支持台灣偏鄉與全球孩童，並積極培育永續人才打造永續企業。

歡慶23周年之際，威剛總部串聯全球分公司，號召全球數千名同仁提出「永續A計畫」，鼓勵員工在工作與生活之間實踐永續，將永續的種子傳遞到全世界，守護美好未來。