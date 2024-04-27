輝達設亞洲首座AI研發中心 有助帶動相關供應鏈來台

經濟部產業技術司司長邱求慧昨（26）日表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，促成輝達（NVIDIA）來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大AI超級電腦「Taipei-1」。而外商願意加碼台灣，是看中台灣員工高度的專業和工作紀律，加上半導體生態體系非常完整，資通訊廠商具有全球競爭力等三大優勢，皆為輝達選擇來台投資的吸引力。

邱求慧昨在自由時報「官我什麼事」節目中提到，近來政府積極邀請國際AI大廠來台投資，對於外界擔憂台灣的地緣政治風險，邱求慧說，這些外商他們非常勇敢地來台灣投資，外商他們都不擔心，他們砸那麼多錢，就可以看出大家對台灣的信心，「大家也應該對自己更有信心一點」。

邱求慧分析，台灣與國際大廠成為利益共同體，不僅能確保台灣國家安全，繼輝達來台設立全亞洲首座研發中心後，也帶動供應鏈廠商將來台投資，包括艾司摩爾（ASML）、美商應用材料（Applied Materials）及科林研發（LAM Research）全球半導體設備三巨頭，陸續加碼投資台灣，這即顯示在地緣政治變動下，外商對台灣仍保有高度信心。

為了讓台灣在全球AI浪潮下站穩競爭地位，經濟部表示，核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」經費243億元，其中，經部補助67億元、輝達自籌176億元，執行期間為2022年3月到2027年3月，為期五年。

據了解，促成輝達決定來台設立全亞洲首座研發中心，幕後推手正是經濟部長王美花，她親自帶隊赴美到輝達總部後，至少經過一年多時間，克服許多的困難跟障礙，最後輝達才拍板這項決定。而此計畫源自2021年，輝達在「大A+計畫」規劃在台灣成立AI研發中心，新聘1,000名高階工程師的研發團隊，並投入前瞻技術研發。

邱求慧還提到，台灣半導體產業具有優勢，除半導體製造，也應思考如何從產業上中下游，以及軟體端，凸顯台灣半導體強項。