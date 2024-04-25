快訊

花蓮外海凌晨2起顯著有感地震 氣象署：與403地震無關

雷雨胞殺進台南 吳德榮：周五六全台天氣最差 慎防致災可能

特斯拉前景看淡 台鏈有壓

經濟日報／ 本報綜合報導

特斯拉上季財報庫存升高，但執行長馬斯克規劃推出平價電動車，市場憂心，特斯拉前景看淡，恐讓聯嘉（6288）、貿聯-KY（3665）、乙盛-KY（5243）、華孚（6235）、敬鵬（2355）等供應鏈蒙塵。相關供應鏈人士表示，客戶要求降價是正常表現，會以提升效率與降低成本因應。

對於庫存、平價新車問題，台灣特斯拉沒有回應。相關供應鏈多不評論單一客戶訂單動態。聯嘉昨日表示，沒有被客戶要求降價，聯嘉目前只有出貨特斯拉皮卡，目前一個月約出1,000多輛，預計本季維持差不多出貨量。聯嘉表示，目前客戶有在洽談平價車，但還在談價格，「不可能做賠本生意，雙方還在找出共識。」

乙盛不評論單一客戶訂單，不過，公司認為，不管客戶在終端市場銷售如何，每季都會對供應鏈檢討成本，這很正常。

近年車用產品成為乙盛重要成長動能，乙盛為特斯拉供應鏈之一，尤其近年來汽車總成件供貨增長，去年車用營收占比已近六成，今年首季更已突破六成，。

國內鋁鎂合金機殼大廠華孚表示，由於長期耕耘歐美市場，且北美車用客戶不止一家，估計影響有限。展望未來，由於車用輕量化趨勢並未改變，市場需求仍不錯，有助於華孚營運穩健成長。線束廠貿聯3月的電動車客戶出貨量下降，導致車用線束業績較2月衰退，不過，貿聯3月營收42.7億元，月成長11.3%，顯示工業與資訊用等其他線束需求上揚，降低車用產品出貨下降衝擊。（記者李泠秭、尹慧中、劉芳妙、陳昱翔、蕭君暉、邱馨儀）

乙盛 特斯拉 華孚

延伸閱讀

特斯拉擬提前推平價車款 概念股收漲表態

專注規劃無人計程車產品！特斯拉明年下半年前還要推平價車款

特斯拉財報不如預期、股價卻反彈逾10% 陸行之提六大觀察重點

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

相關新聞

蘋果自研 AI 處理器 台鏈助攻…預計明年下半年量產

外電報導，蘋果傳正打造首款自家AI PC用的M4晶片後，也正開發自研AI伺服器處理器，採用台積電3奈米製程，預計2025...

台股伺服器代工六強 單日市值增3,100億元

台股AI族群昨（24）日滿血復活，鴻海市值重返2兆元大關，廣達更攻上漲停價260.5元收市，市值重回兆元，給董座林百里生...

護國神山重要供應鏈如何因應地震？原來台廠應變作為 早在日本311大地震就開始了

本月3日花蓮7.2強震的陰影，似乎還沒有遠去，本周花蓮再度出現密集地震，最強甚至達到5級，並造成花蓮市區部分大樓傾斜。

史上最貴iPad 5月7日亮相

蘋果昨（24）日發出邀請函，將於5月7日舉辦線上發表會，市場預料將發表全新iPad Pro、iPad Air與Apple...

美中科技戰延伸至 IC 設計領域 RISC-V 爭議掃到晶心科

美中科技戰延燒，拜登政府再出招。路透報導，當紅的半導體RISC-V架構已進入美國商務部雷達區，正檢視大陸大舉導入該架構帶...

美中晶片持續角力 威盛對岸搶單...獨享甜頭

美中在晶片業持續角力，互相出招，業界研判，美中兩國互相牽制下，愈來愈多台廠無法再享有對岸晶片業轉單效應，僅威盛一枝獨秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。