特斯拉前景看淡 台鏈有壓

特斯拉上季財報庫存升高，但執行長馬斯克規劃推出平價電動車，市場憂心，特斯拉前景看淡，恐讓聯嘉（6288）、貿聯-KY（3665）、乙盛-KY（5243）、華孚（6235）、敬鵬（2355）等供應鏈蒙塵。相關供應鏈人士表示，客戶要求降價是正常表現，會以提升效率與降低成本因應。

對於庫存、平價新車問題，台灣特斯拉沒有回應。相關供應鏈多不評論單一客戶訂單動態。聯嘉昨日表示，沒有被客戶要求降價，聯嘉目前只有出貨特斯拉皮卡，目前一個月約出1,000多輛，預計本季維持差不多出貨量。聯嘉表示，目前客戶有在洽談平價車，但還在談價格，「不可能做賠本生意，雙方還在找出共識。」

乙盛不評論單一客戶訂單，不過，公司認為，不管客戶在終端市場銷售如何，每季都會對供應鏈檢討成本，這很正常。

近年車用產品成為乙盛重要成長動能，乙盛為特斯拉供應鏈之一，尤其近年來汽車總成件供貨增長，去年車用營收占比已近六成，今年首季更已突破六成，。

國內鋁鎂合金機殼大廠華孚表示，由於長期耕耘歐美市場，且北美車用客戶不止一家，估計影響有限。展望未來，由於車用輕量化趨勢並未改變，市場需求仍不錯，有助於華孚營運穩健成長。線束廠貿聯3月的電動車客戶出貨量下降，導致車用線束業績較2月衰退，不過，貿聯3月營收42.7億元，月成長11.3%，顯示工業與資訊用等其他線束需求上揚，降低車用產品出貨下降衝擊。（記者李泠秭、尹慧中、劉芳妙、陳昱翔、蕭君暉、邱馨儀）