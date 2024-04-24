SAP發布2024年首季財報 商業AI、雲端業務為成長雙引擎

SAP發布2024年第1季財報，SAP CEO 柯睿安（Christian Klein）表示，我們在2024年有很好的開局，對於實現全年目標充滿信心。展望未來，我們已經有了強大的成長引擎 — 商業 AI、跨雲端產品組合的交叉銷售、以及不斷贏得新的客戶，尤其在中階市場。這次預期雲端營收創紀錄的強勁增長，充分證明了我們的成長動能。我們的轉型計畫也穩固推進，將有助於我們持續成長並提高效率。

根據SAP公布的財報顯示， 2024年第一季度雲端收益成長25%，受益於雲端ERP收益32%的增長。預期雲端營收（Current Cloud Backlog）達到142億歐元，成長28%。雲端業務毛利潤增長27%（IFRS）、28%（非IFRS）。營業利潤成長 19%（非IFRS），即使包含了因股價大幅上漲而導致的更高股權補償。

SAP第一季度業務亮點，如SAP先前宣布了一系列具有變革性的資料創新，協助客戶充分利用其資料的全部潛力，在 AI 時代實現更深入的洞察、更快速的增長、和更高效的營運。SAP Datasphere（SAP資料治理平台）引入了新功能，包括生成式AI，透過簡化的資料環境和更直觀的資料互動，改變企業規劃方式。

3月18日，SAP和輝達（NVIDIA）宣布擴展合作夥伴關係，共同致力於協助企業客戶在SAP雲端解決方案和應用中，加速發揮資料和生成式AI的變革力量。

而在台灣市場，SAP也分享今年首季亮點客戶案例，如研華、中美矽晶與環球晶圓、東台精機。

研華於2020升級SAP S/4HANA，因應近年地緣政治影響持續發酵、AI技術大躍進，研華為加速推動經營模式轉型、擴大營運規模並持續創新，選擇將ERP轉型上雲，導入SAP S/4HANA 雲端版本，打造強大的營運核心，並採用SAP HANA Cloud 釋放資料整合與分析之價值，以便提高業務韌性、實踐跨國營運即時數據管理及加快其 AI 商業應用創新進程，在劇變的環境中鞏固競爭優勢。