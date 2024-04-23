量子電腦資安攻防戰！振生半導體首創PUF+PQC市場唯一最佳解方

全球資安問題面臨挑戰，量子電腦強大的解碼運算能力已成威脅，國際間對資安的重視更是愈加縝密防護，而晶片資安守護者振生半導體（Jmem Tek）為市場提供對抗量子破解的最佳解方，守護晶片安全。

振生半導體股份有限公司（Jmem Tek）23日應科學園區管理局邀請，於記者會介紹目前國際間面臨的資安問題，以及振生如何運用PUF+PQC專利技術應對。振生半導體董事長暨執行長張振豐博士候選人表示，資安是全球已在面臨的重大議題，透過首創的PUF+PQC模組，對抗量子電腦的攻擊勢在必行。

振生半導體獨家開發PUF+PQC模組，是以PUF作為信任根，其隨機編程機制可防止非法晶片複製，安全加密協處理器在傳輸過程中對數據進行加密，以及旁路攻擊保護，防止晶片受到外部駭客技術的攻擊。此技術擁多項專利，目前也受到相當多投資人肯定，短短一年半，團隊已成功募資超過三百萬美金，各項技術也曾獲經濟日報創業之星、FITI創新創業激勵計畫、EE Awards Asia等各獎項第一名首獎殊榮。

專注於半導體相關矽智財的振生半導體於2022年成立，是由張振豐、羅宇呈、呂宗翰、張樹杰共同創辦，團隊成員超過20人，技術人員占比達2/3，自從加入竹科後，至今已成長6倍。振生半導體今年專注在國際合作，已確認參與NVIDIA計畫，也積極與國際知名大學產學合作，同時透過20多項專利技術積極打造未來晶片，保護硬體資訊安全。未來更積極布局，擴大戰線與國際間超過十國建立產學合作或策略研發，不僅快速打入當地市場，也能讓台灣半導體晶片資安鞏固國際地位。