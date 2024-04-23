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誠美材董事名單出爐 董座何昭陽未入列

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
誠美材董事長何昭陽。本報系資料照
誠美材董事長何昭陽。本報系資料照

偏光片大廠誠美材（4960）23日召開董事會，提出董事候選人名單，其中，董座何昭陽未在名單之列，據了解，董事會開會中，僅何昭陽一人舉手反對該名單，但仍無力回天，經營權之爭由代理總經理連巍鐘勝出。

依據公司今天提出的董事候選人名單，包括連巍鐘、宋研儀、黃江煌、晟霖投資股份有限公司法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，以及獨立董事林億彰、何珩禎、陳奕良。外界研判，董事名單均為支持連派人馬。

誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董）。不料何昭陽日前指控連巍鐘尋求外部勢力，意圖以少數股權控制公司經營，他將引進外部大股東天逸集團，支持自己續任董座。

不過，天逸集團日前發出聲明稿，強調「天逸集團創辦人、相關關係企業均未買進或持有誠美材之股票」，也未介入相關經營權之爭，該集團並否認涉及所謂不法及中資之情事。

經營權 股東

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