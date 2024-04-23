聯想強攻 AI PC Yoga創作者筆電在台登場

全球AI PC浪潮持續席捲，聯想（Lenovo）新一代創作者筆電—Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i及Yoga Slim 7i 即23日起在台上市。三款筆電皆採用Intel Core Ultra處理器與Lenovo AI Engine+智慧引擎，旨在提供強勁處理效能與AI創意靈感工具，助力消費者流暢地完成多工任務、盡情揮灑創意，以帶來更高的生產力。

Yoga Book 9i 搭載OLED雙螢幕、內建全新多工配件，建議售價73,990元起；搭載電競等級RTX 4060 獨顯，Yoga Pro 9i建議售價66,990元起；Yoga Slim 7i具有超輕薄設計，建議售價30,990元起，即日起於全台各大指定通路上市，為資深和入門級內容創作者帶來全新的選擇。

Lenovo亞太區個人用戶事業部總監余建良強調：「Lenovo秉持著『以消費者為核心』的精神，在AI技術日益普及的時代，推出搭載AI的新一代的家用裝置，以賦能用戶並樹立產業新的標準。」

為迎接AI PC世代並領導市場趨勢，Lenovo正式在台推出新一代Yoga系列產品，Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i以及Yoga Slim 7i，三款筆電皆搭載Intel Core Ultra處理器，內建 NPU 神經網路處理器有效加速AI功能，同時維持Yoga纖薄設計的特性，搭配Copilot解鎖更多AI應用。

此外，Yoga Book 9i、Yoga Slim 7i創作筆電最高支援32GB的記憶體，而Yoga Pro 9i最高更支援至64GB，面對資源密集型的AI工作負載也能輕鬆運行。