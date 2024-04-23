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聯想強攻 AI PC Yoga創作者筆電在台登場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想（Lenovo）新一代創作者筆電—Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i及Yoga Slim 7i ，23日起在台上市。
聯想（Lenovo）新一代創作者筆電—Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i及Yoga Slim 7i ，23日起在台上市。

全球AI PC浪潮持續席捲，聯想Lenovo）新一代創作者筆電—Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i及Yoga Slim 7i 即23日起在台上市。三款筆電皆採用Intel Core Ultra處理器與Lenovo AI Engine+智慧引擎，旨在提供強勁處理效能與AI創意靈感工具，助力消費者流暢地完成多工任務、盡情揮灑創意，以帶來更高的生產力。

Yoga Book 9i 搭載OLED雙螢幕、內建全新多工配件，建議售價73,990元起；搭載電競等級RTX 4060 獨顯，Yoga Pro 9i建議售價66,990元起；Yoga Slim 7i具有超輕薄設計，建議售價30,990元起，即日起於全台各大指定通路上市，為資深和入門級內容創作者帶來全新的選擇。

Lenovo亞太區個人用戶事業部總監余建良強調：「Lenovo秉持著『以消費者為核心』的精神，在AI技術日益普及的時代，推出搭載AI的新一代的家用裝置，以賦能用戶並樹立產業新的標準。」

為迎接AI PC世代並領導市場趨勢，Lenovo正式在台推出新一代Yoga系列產品，Yoga Book 9i、Yoga Pro 9i以及Yoga Slim 7i，三款筆電皆搭載Intel Core Ultra處理器，內建 NPU 神經網路處理器有效加速AI功能，同時維持Yoga纖薄設計的特性，搭配Copilot解鎖更多AI應用。

此外，Yoga Book 9i、Yoga Slim 7i創作筆電最高支援32GB的記憶體，而Yoga Pro 9i最高更支援至64GB，面對資源密集型的AI工作負載也能輕鬆運行。

AI Lenovo 筆電 聯想

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